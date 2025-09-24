Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha reso noto il terzo rapporto sulle bonifiche regionali e lo stato dei siti contaminati in Italia. Il documento, aggiornato al 31 dicembre 2021 e integrato con i dati acquisiti tramite MOSAICO (la banca dati nazionale sui procedimenti di bonifica) nel 2022, offre un quadro molto complesso della situazione in cui verte il paese.

Più di 17mila procedimenti risultano ancora aperti e oltre 19mila si sono conclusi, ma solo al termine di lunghi e difficili processi burocratici.

La mappa delle emergenze

Dalla lettura del rapporto ISPRA viene fuori una vera e propria mappa delle emergenze. Alcune regioni, come la Lombardia, si distinguono per l’efficienza nel portare a termine gran parte dei procedimenti (circa il 44%), altre spiccano per ritardi e incapacità nella gestione e chiusura delle pratiche. In Toscana solo il 14% è stato portato a termine. In termini di distribuzione degli interventi sul territorio, attualmente le operazioni nazionali di bonifica interessano principalmente la Campania e la Lombardia, rispettivamente per il 18% e il 17%. La Toscana e il Veneto seguono con il 12% e il 10%.

Procedimenti troppo lunghi e indagini in corso

3 procedimenti in corso su 5 (equivalenti al 60%) sono fermi perché in fase di notifica e, dunque, in attesa di poter procedere alle indagini preliminari nei siti contaminati. Un dato che da solo è sufficiente a porre l’accento sulla necessità di snellire gli iter burocratici. Con tempi più lunghi è maggiore la possibilità, ad esempio, che le attività economiche locali subiscano danni, con conseguenze irreversibili su tutto il tessuto sociale.

Un altro dato allarmante riguarda il numero di procedimenti a cui fanno seguito reali interventi di bonifica o messa in sicurezza. Stando al rapporto, solo un terzo di essi ha portato all’esecuzione di operazioni concrete sul territorio. Il 67% dei casi, invece, resta sulla carta. A fronte di queste percentuali, i tempi restano comunque troppo lunghi. Per portare a termine il 10% dei procedimenti seguiti da bonifica sono necessari in media più di 11 anni e 8 mesi.

La proposta dell’ISPRA

Partendo dal rapporto e dall’interpretazione dei dati raccolti, l’ISPRA si fa carico di una proposta quanto mai necessaria, un cambio di registro che non si può più rimandare.

Occorre da un lato semplificare le pratiche, dall’altro trovare delle soluzioni normative per riavviare eventuali situazioni di stallo amministrativo, talvolta inevitabili.

Un’altra strategia da mettere in campo è l’utilizzo delle anagrafi regionali come vero e proprio strumento di monitoraggio del territorio e dell’andamento dei procedimenti.

Dando il via a queste riforme sarà possibile contenere il carico che grava sulle amministrazioni e ridurre i tempi necessari per lo svolgimento di tutte le attività burocratiche. Di riflesso anche gli interventi di bonifica, laddove necessari, subiranno una generale accelerazione, garantendo la restituzione ai cittadini e alle imprese di aree congelate nel minor tempo possibile.