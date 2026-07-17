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La Ranoidea aurea, una rana australiana verde e dorata, è stata da poco scoperta ma è già a rischio di estinzione. La colorazione della pelle è stata al centro di alcuni studi scientifici

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La natura può riservare grandi sorprese e, per quanto riguarda il mondo animale, l’Australia è, senza dubbio, uno dei luoghi più sorprendenti del pianeta. Un esempio in tal senso arriva dalla Ranoidea aurea, il nome "ufficiale" della rana australiana verde e dorata. La caratteristica principale dell’animale è rappresentata dal suo particolare colorito. La pelle mostra una particolare iridescenza che ha attirato l’attenzione degli scienziati, avviando una serie di ricerche per capire il meccanismo che regola la formazione del colore.

Una rana a rischio estinzione

Si tratta di un animale davvero particolare ma che deve fare i conti con il rischio di estinzione. Le sue particolari caratteristiche la rendono facile da riconoscere, nonostante i pochi esemplari esistenti.

L’insolita iridescenza della pelle, che cambia colore in base all’angolazione da cui la rana viene osservata, è uno degli elementi più interessanti, anche dal punto di vista scientifico. Capire qual è il meccanismo che regola la definizione di questa colorazione è una vera e propria sfida.

Non è raro trovare animali molto particolari in Australia. Di recente, ad esempio, è stato scoperto un particolare calamaro gigante che vive a poca distanza dalle coste. Nei mesi scorsi, invece, un’altra scoperta ha portato alla luce la cosiddetta ape del diavolo

Una colorazione che dà nell’occhio

A descrivere le caratteristiche di questa rana è stato il biologo conservazionista John Gould dell’Università di Newcastle, in Australia, che ha raccontato gli studi effettuati sulla rana alla rivista Austral Ecology.

Secondo Gould: "L’iridescenza si verifica quando il colore cambia a seconda dell’angolo di osservazione. Due persone che si trovano in posizioni diverse possono osservare contemporaneamente lo stesso frammento di tessuto e vedere colori diversi. È un effetto ottico straordinario, ma è molto raro che venga documentato negli anfibi."

L’account TikTok dell’Università di Newcastle ha pubblicato un video che mostra la particolarità della rana, con il suo caratteristico manto colorato. Ecco il video in questione:

L’insolita colorazione della rana australiana verde e dorata è legata a due fattori. In natura, infatti, il colore si produce o per via chimica, tramite pigmenti che assorbono e riflettono specifiche lunghezze d’onda della luce, o per via fisica, attraverso microscopiche strutture cristalline che la deviano e la fanno interferire creando effetti spesso iridescenti. La rana australiana possiede entrambe le caratteristiche.

La colorazione verde è legata alla conformazione della pelle, costituita da uno strato di xantofori sopra uno strato di iridofori che riflettono la luce blu sotto il pigmento giallo. Questa combinazione "crea" la colorazione verde, come accade spesso per gli anfibi. L’iridescenza nasce dal modo in cui le onde luminose interagiscono con una struttura microscopica estremamente ordinata e geometrica presente all’interno degli iridofori della rana.

Il paper completo, intitolato Shifty Frogs: Evidence of Iridescence Among Amphibians, è stato pubblicato nei giorni scorsi e può essere consultato tramite Wiley. Si tratta di un’interessante opportunità per approfondire le caratteristiche di una rana insolita e che, purtroppo, deve fare i conti con il rischio di estinzione.