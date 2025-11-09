Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Scoperta la ragnatela più grande del mondo: si trova in una grotta tra Grecia e Albania e a tesserla è stata una colonia di ragni "nemici"

In una grotta sulfurea tra Grecia e Albania, gli scienziati hanno individuato la più grande ragnatela del mondo, una struttura naturale di oltre cento metri quadrati abitata da più di 111.000 ragni. Un ecosistema unico che svela nuovi aspetti del comportamento cooperativo e dell’adattamento genetico di alcune specie comuni, capaci di sopravvivere nel buio e nell’odore di zolfo.

La scoperta nella Grotta dello Zolfo

Al confine tra Grecia e Albania, una cavità naturale nota come Grotta dello Zolfo – o Sulfur Cave – ha svelato uno dei fenomeni più sorprendenti del mondo animale. Qui, in un ambiente saturo di vapori tossici e privo di luce, i ricercatori hanno documentato la più grande ragnatela mai osservata, una rete intricata che si estende per oltre 106 metri quadrati. A popolarla è una comunità formata da circa 69.000 esemplari di Tegenaria domestica e 42.000 di Prinerigone vagans, due specie comuni di ragni che, in natura, non condividono mai lo stesso spazio.

La scoperta, pubblicata sulla rivista Subterranean Biology, è frutto di anni di esplorazioni condotte da biologi e speleologi dell’Università Sapientia di Transilvania e di altri istituti europei. A guidare il team è stato il biologo István Urák, che ha definito la colonia una «meraviglia della cooperazione naturale», un caso senza precedenti nel comportamento dei ragni.

Un ecosistema isolato tra zolfo e oscurità

La Grotta dello Zolfo è un ambiente estremo modellato dall’azione dell’acido solforico prodotto dalle acque sotterranee. Al suo interno scorre un piccolo torrente ricco di idrogeno solforato che rende l’aria quasi irrespirabile per l’uomo. Nonostante ciò, la vita pullula: scorpioni, coleotteri, acari e migliaia di moscerini chironomidi formano un delicato equilibrio ecologico.

Proprio questi moscerini, attratti dai vapori di zolfo, costituiscono la principale fonte di nutrimento per la colonia di ragni. I ricercatori stimano che oltre due milioni di insetti vivano nei pressi dell’ingresso della grotta, fornendo cibo in abbondanza e favorendo la crescita della gigantesca ragnatela. È grazie a questa disponibilità di risorse che le due specie, normalmente rivali, hanno imparato a convivere e a cooperare.

Ragni che vivono insieme: un comportamento inaspettato

In condizioni normali, la Tegenaria domestica tende a predare il Prinerigone vagans, ma nell’oscurità totale della grotta questo istinto si è attenuato. Privati della vista, i ragni hanno sviluppato un raro comportamento cooperativo, costruendo un’unica rete condivisa e riorganizzando il proprio modo di cacciare e riprodursi.

Gli scienziati parlano di una forma di “società dei ragni”, dove la sopravvivenza collettiva prevale sull’aggressività individuale. Si tratta di un adattamento evolutivo di grande interesse: la cooperazione in ambienti estremi rappresenta infatti una delle strategie più efficaci per garantire la continuità genetica in condizioni ostili.

Adattamenti genetici e isolamento evolutivo

Le analisi molecolari condotte sugli esemplari prelevati nella Grotta dello Zolfo hanno rivelato che i ragni presentano variazioni genetiche rispetto ai loro parenti esterni. L’isolamento prolungato, unito alla selezione naturale in un ambiente tossico e buio, ha favorito lo sviluppo di tratti distintivi, come una maggiore tolleranza ai gas sulfurei e un metabolismo più lento.

Questo fenomeno di adattamento genetico suggerisce che la colonia si sia evoluta in modo indipendente, creando una micro – popolazione distinta, un vero e proprio esperimento naturale di evoluzione in tempo reale. Secondo Urák, è una prova di quanto la vita sappia reinventarsi anche nei contesti più estremi.

Un patrimonio naturale da proteggere

La più grande ragnatela del mondo non è solo un record zoologico, ma anche un fragile ecosistema sotterraneo che merita protezione. L’accesso alla grotta è complesso e la sua posizione, divisa tra due paesi, rende difficile stabilire una gestione condivisa. Gli studiosi chiedono che l’area venga tutelata come sito di interesse biologico, per preservare un habitat unico e ancora in gran parte inesplorato.

Come ha sottolineato Urák, «ogni nuova scoperta ci ricorda quanto poco conosciamo della biodiversità che ci circonda». La gigantesca ragnatela della Grotta dello Zolfo è un segnale potente della capacità della vita di adattarsi, cooperare e prosperare anche dove l’uomo non potrebbe sopravvivere.