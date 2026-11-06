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Il radiatore a olio BLACK+DECKER con 11 elementi, termostato regolabile e due livelli di potenza oggi è scontato del 31%.

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Quando le giornate si fanno fredde, riscaldare una stanza e mantenere una temperatura confortevole può diventare una necessità. Il radiatore a olio BLACK+DECKER BXRA2300E è disponibile con uno sconto del 31%, per aggiungere calore in casa con una soluzione regolabile e facile da spostare.

La potenza di 2300 W è distribuita su 11 elementi e il termostato consente di impostare la temperatura desiderata. I due livelli di potenza aiutano ad adattare il funzionamento alle proprie esigenze; inoltre, le ruote e la maniglia permettono di spostare il radiatore tra le stanze. Lo spegnimento automatico in caso di surriscaldamento aggiunge una funzione di sicurezza, mentre il vano avvolgicavo facilita il riordino quando non viene utilizzato.

BLACK+DECKER BXRA2300E: sconto del 31% e prezzo di 47,98 euro

Il radiatore a olio BLACK+DECKER BXRA2300E costa 47,98 euro con uno sconto del 31%: la riduzione corrisponde a circa 22 euro rispetto al prezzo precedente, calcolato a partire dalla percentuale indicata. La potenza di 2300 W, i due livelli selezionabili e il termostato regolabile permettono di adattare il calore alle diverse necessità. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate o usare un coupon, né i dettagli su Prime e sui tempi di reso. Per consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate, puoi trovare il BLACK+DECKER BXRA2300E a 47,98 euro.

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Il radiatore BLACK+DECKER con 11 elementi e termostato regolabile

Se cerchi un riscaldamento supplementare che puoi spostare dove serve, questo radiatore unisce regolazioni semplici e funzioni pensate per l’uso quotidiano:

Potenza di 2300 W e 11 elementi da 140 mm : distribuisce il calore attraverso gli elementi del radiatore per offrire una sensazione di calore uniforme nell’ambiente.

: distribuisce il calore attraverso gli elementi del radiatore per offrire una sensazione di calore uniforme nell’ambiente. Due livelli di potenza : puoi scegliere un funzionamento più potente quando vuoi ottenere calore rapidamente oppure selezionare il livello inferiore per un uso più efficiente.

: puoi scegliere un funzionamento più potente quando vuoi ottenere calore rapidamente oppure selezionare il livello inferiore per un uso più efficiente. Termostato regolabile : permette di impostare la temperatura desiderata. Raggiunto il livello scelto, il dispositivo si spegne e si riaccende se la temperatura dell’ambiente diminuisce.

: permette di impostare la temperatura desiderata. Raggiunto il livello scelto, il dispositivo si spegne e si riaccende se la temperatura dell’ambiente diminuisce. Spegnimento automatico in caso di surriscaldamento : una funzione di sicurezza pensata per interrompere il funzionamento se il radiatore si surriscalda.

: una funzione di sicurezza pensata per interrompere il funzionamento se il radiatore si surriscalda. Ruote, maniglia e vano portacavo: facilitano lo spostamento tra le stanze e aiutano a riporre il cavo quando il radiatore non è in uso.

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FAQ Quanti livelli di potenza ha il radiatore BLACK+DECKER BXRA2300E? Ha due livelli di potenza, selezionabili in base alle proprie esigenze. Il radiatore BLACK+DECKER BXRA2300E ha un termostato regolabile? Sì, il termostato permette di impostare la temperatura desiderata e regola accensione e spegnimento per mantenerla. È possibile spostare il radiatore tra le stanze? Sì, è dotato di ruote multidirezionali e maniglia per facilitarne lo spostamento. Quali funzioni di sicurezza offre? Il radiatore dispone di un sistema di spegnimento automatico in caso di surriscaldamento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.