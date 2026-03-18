Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Un robot con intelligenza artificiale impara a riconoscere quando un pomodoro è pronto, migliorando la raccolta e aprendo nuovi scenari per l’agricoltura

iStock

Diciamolo pure: un robot capace di raccogliere pomodori non è una novità in senso assoluto, ne esistono già tantissimi. Quello che però cambia oggi è il modo in cui uno degli ultimi modelli nati prende le sue decisioni: grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Con l’AI, questo sistema non si limita più a eseguire movimenti programmati: osserva, interpreta e valuta. Lo strumento all’avanguardia, realizzato nei laboratori dell’Osaka Metropolitan University, cambia tutto perché oltre ad automatizzare la raccolta riesce a riconoscere con maggiore precisione quando un frutto ha raggiunto il giusto grado di maturazione.

Il nuovo robot e le sue caratteristiche

Il robot impiegato per la raccolta di pomodori, protagonista di uno studio pubblicato su ScienceDirect lo scorso anno e recentemente aggiornato con ulteriori funzioni che lo rendono decisamente all’avanguardia, nasce dal lavoro di un team di ricerca impegnato nello sviluppo di soluzioni per l’agricoltura automatizzata, diretto dal ricercatore Takuya Fujinaga. L’intera squadra ha lavorato pensando a un preciso obiettivo: rendere l’intera fase di raccolta più consapevole.

Sin dall’inizio, lo strumento è stato progettato per operare in contesti reali, dove ogni pianta presenta variazioni e ogni frutto può trovarsi in condizioni diverse: l’ambizioso traguardo da raggiungere era l’inserimento nel filone dell’agricoltura di precisione, dove dati e osservazione guidano le decisioni. Un traguardo che sembra sempre più vicino, dato che tra le sue caratteristiche principali c’è la capacità di muoversi tra le coltivazioni e individuare i pomodori pronti alla raccolta con un buon livello di affidabilità.

Come lo fa? Integrando sensori visivi e, più di recente, modelli di intelligenza artificiale che permettono di distinguere i frutti maturi da quelli ancora acerbi o non idonei. A questo si aggiunge un braccio robotico progettato per intervenire con delicatezza, riducendo il rischio di danneggiare il raccolto.

Come funziona?

Ma scendiamo ancor più nel dettaglio. Grazie alle recenti integrazioni dei modelli di AI, il funzionamento del robot si basa su una combinazione strutturata di visione artificiale e modelli di apprendimento automatico. Una volta posizionato tra le piante, il sistema acquisisce immagini in tempo reale attraverso telecamere RGB, talvolta integrate con sensori di profondità.

Le immagini vengono elaborate da algoritmi di computer vision addestrati su dataset specifici: il primo passaggio consiste nel riconoscere la presenza dei pomodori all’interno della scena, distinguendoli da foglie, rami e altri elementi di disturbo, poi si passa alla fase di valutazione della maturazione. Il modello analizza parametri visivi come colore, saturazione e uniformità della superficie, ma anche forma e dimensione del frutto.

123RF

Attenzione però, perché non si tratta di una semplice soglia cromatica: l’intelligenza artificiale utilizza reti neurali che hanno imparato a correlare più caratteristiche insieme, cosa che consente una selezione più accurata rispetto ai sistemi tradizionali basati su regole fisse. E poi? Poi, una volta identificato il frutto idoneo, il robot passa alla pianificazione del movimento.

Utilizzando le informazioni di profondità e posizione, calcola il percorso migliore per raggiungere il pomodoro senza interferire con il resto della pianta. In questa fase intervengono algoritmi di controllo che ottimizzano traiettoria, angolazione e forza, adattandosi alle variazioni dell’ambiente. Il sistema non esegue un gesto rigido, ma modula il movimento in tempo reale per evitare urti o errori.

Infine, il braccio robotico entra in azione con un end-effector progettato per la presa delicata. Il dispositivo afferra il pomodoro applicando una pressione controllata e lo separa dalla pianta, spesso tramite un meccanismo di torsione o taglio preciso. L’intero processo è pensato per ridurre i danni sia al frutto sia alla pianta, mantenendo una qualità di raccolta elevata. Dopo il distacco, il sistema può depositare il pomodoro in un contenitore e riprendere immediatamente il ciclo, rendendo la raccolta continua e scalabile.

Le prospettive per le applicazioni future

Va da sé che l’integrazione tra robotica e intelligenza artificiale consente di immaginare macchine sempre più autonome, capaci non solo di intervenire sul singolo gesto, ma di gestire intere fasi della produzione agricola: dal monitoraggio dello stato delle piante alla selezione mirata dei frutti, fino alla raccolta continuativa in ambienti complessi. Consequenzialmente, la tecnologia sembra inserirsi in un percorso più ampio che punta a rendere l’agricoltura più efficiente, prevedibile e meno dipendente da variabili difficili da controllare.

Il tema della sostituzione del lavoro umano emerge in modo inevitabile, ma richiede una lettura meno immediata: sistemi di questo tipo non replicano semplicemente il gesto dell’agricoltore, piuttosto lo trasformano, spostando il valore verso attività di supervisione, gestione e interpretazione dei dati. Allo stesso tempo, in contesti caratterizzati da carenza di manodopera o da condizioni operative difficili, queste soluzioni possono rappresentare un supporto concreto. Più che una sostituzione totale, si delinea una ridefinizione dei ruoli, in cui la capacità decisionale umana continua a convivere con l’efficienza operativa delle macchine.