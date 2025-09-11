Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Rabbit Tech

In Sintesi

Rabbit ha rilasciato l’aggiornamento a RabbitOS 2 per il suo dispositivo indossabile, Rabbit R1.

L’obiettivo è migliorare l’esperienza utente, rendere più semplice e intuitivo l’utilizzo del device e rilanciare il prodotto.

Rabbit ha lanciato un importante aggiornamento per il suo dispositivo basato sull’intelligenza artificiale Rabbit R1, chiamato RabbitOS 2. L’annuncio, avvenuto tramite un video sull’account ufficiale di X (ex Twitter) mostra modifiche significative al sistema operativo senza, tuttavia, presentare un nuovo modello hardware.

L’aggiornamento, già disponibile gratuitamente per tutti i possessori del dispositivo AI uscito nel 2024, ha il compito di migliorare la user experience e rendere più semplice l’accesso alle funzionalità, nel tentativo di rilanciare un prodotto partito sotto i migliori auspici ma abbandonato nel giro di poco, proprio per colpa di una certa complessità nell’utilizzo.

Cosa sappiamo del nuovo aggiornamento di Rabbit R1

RabbitOS 2 introduce un’interfaccia utente rinnovata e nuovi controlli gestuali molto più intuitivi rispetto al passato. Una delle novità principali è la schermata Impostazioni rapide, che ricorda le funzionalità di sistemi operativi mobili come Android e iOS, fornendo un accesso immediato a volume, luminosità e comandi per la fotocamera o l’inserimento di testo.

Migliora anche l’interazione con l’utente che è stata ridefinita con un flusso delle conversazioni visualizzato in modo più chiaro, con risposte dettagliate che appaiono direttamente sullo schermo. La pagina della conversazione offre, inoltre, varie opzioni utili per disattivare il microfono o espandere la tastiera per risposte più elaborate.

Un’altra novità molto interessante è la funzione Card Stack, che funge come una sorta di cassetto delle app, organizzando in modo conciso e che permette di accedere rapidamente alle funzionalità principali come la Magic Gallery (utile per visualizzare le proprie foto direttamente sul device), le registrazioni e l’agente AI Rabbit Intern. Questo approccio intende rendere le funzioni del dispositivo più intuitive per gli utenti che, se vogliono, possono comunque continuare a utilizzare Rabbit R1 solo tramite comandi vocali.

L’aggiornamento migliora anche le funzionalità di base del dispositivo, come, ad esempio, la funzione di traduzione che ora fornisce trascrizioni complete delle conversazioni, che vengono sincronizzate automaticamente con Rabbit Hole, l’hub di gestione delle attività svolte dall’utente.

Oltre a questo, bisogna ricordare che Rabbit ha anche deciso di coinvolgere attivamente la propria community, introducendo lo strumento R1 Creations, una piattaforma che ospiterà app e giochi sviluppati dagli utenti tramite intelligenza artificiale, offrendo loro la possibilità di creare i propri programmi utilizzando il modello di IA proprietario.

Per rendere ancora più semplice la creazione delle proprie app, si può usare l’agente Rabbit Intern che semplifica notevolmente il processo, permettendo lo sviluppo di strumenti e programmi tramite dei semplici prompt testuali.

Quale futuro per Rabbit R1

Nonostante le premesse fatte dall’azienda produttrice, Rabbit R1 non è mai decollato completamente e, nel giro di poco, l’entusiasmo iniziale di avere un wearable AI è stato sostituito dalla realtà dei fatti: un device complicato da usare e con un software poco reattivo e che, spesso, non era in grado di comprendere le richieste degli utenti.

Ora, con questi aggiornamenti software, l’azienda spera di incrementare l’attrattiva del Rabbit R1, che potrebbe trovare un nuovo slancio grazie a un’esperienza utente più raffinata e a un ecosistema più ricco.