FantaSanremo 2026, il quiz: le risposte per totalizzare il massimo dei punti
Un quiz nuovo di zecca, un appuntamento che si ripeterà per almeno 10 volte: FantaSanremo 2026 si arricchisce di un nuovo (sfidante) elemento di gioco
FantaSanremo 2026 non smette di stupire (e di tenere i fantagiocatori incollati allo smartphone): da oggi, 19 febbraio, è disponibile un quiz promosso dallo sponsor Italpizza, che metterà tutti i partecipanti alla prova sulle conoscenze legate al Festival e al fantasy game.
Da quanto è possibile desumere sono in programma 10 quiz, 10 appuntamenti per dimostrare di essere davvero preparati. La vera sfida? Rispondere a tutte e venti le domande in soli 100 secondi, cosa che si può fare se si conosce davvero tutto… o se si conoscono le risposte in anticipo, naturalmente.
Le risposte al quiz del 19 febbraio
Anche se non è ancora del tutto chiaro a cosa serviranno i punti che verranno collezionati giornata dopo giornata (o quiz dopo quiz), a chi non piace vincere?
Ecco perché abbiamo pensato di fornire l’elenco delle risposte corrette. C’è poi da dire che giocare a quiz permetterà di ottenere i tre nuovi trofei apparsi all’improvviso, consentendo di sbloccarli proprio tutti.
Quale band non si è esibita a Sanremo?
Rolling Stones
In che anno si è tenuto il primo Festival di Sanremo?
1951
- Chi vinse Sanremo nel 2021 con Per Elisa?
Alice
- Dov’è nato il FantaSanremo?
Porto Sant’Elpidio
Per quale superstite che poi non si presentò nel 1995 Pippo Baudo preparò un a festa?
Elton John
- Quale canzone ha reso celebre Domenico Modugno nel 1958?
Nel blu dipinto di blu (Volare)
Quale di questi è sempre stato un malus nella storia del FantaSanremo?
Inciampare sulla scalinata
- Dove si è svolta la prima edizione del Festival di Sanremo?
Casinò di Sanremo
Questo Festival è truccato e lo vince…
Fausto Leali
Quale frase pronunciata da Gerry Scotti portava punti al Fantasanremo?
L’accendiamo?!
- Quale città italiana ospita il Festival?
Sanremo
Quest’anno Carlo Conti conduce il Festival per la quinta volta e raggiungerà…
Amadeus e Nunzio Filogamo
Chi ha vinto la prima edizione del Festival di Sanremo?
Nilla Pizzi
Chi detiene il record di secondi posti al Festival di Sanremo?
Toto Cotugno
In che anno è nato il Fantasanremo?
2020
Quale jingle per il Festival di Sanremo è poi diventata una canzone che ha concorso al Festival di San Marino?
Tutta l’Italia
- Qual è la valuta ufficiale del FantaSanremo?
Baudi
- Durante l’edizione del 2020 è stato visto in platea un palloncino dalla forma strana. Era un…
“organo”
- Qual è stata la prima conduttrice in solitaria del Festival di Sanremo?
Loretta Goggi
Quale canzone cantò Riccardo Cocciante, ospite nel 1999?
Margherita
Come abbiamo già detto, a quanto pare i quiz in totale saranno 10 e si presume che siano tutti composti da venti domande. Qualsiasi siano i premi, una cosa è certa: ci aspettano sfide agguerrite e molte, molte altre sorprese.
Il fenomeno FantaSanremo
Il successo del Fantasanremo è legato alla sua capacità di cambiare il modo in cui il pubblico vive il Festival, rendendolo più interattivo e partecipato, soprattutto tra i più giovani e sui social network. Gli artisti stessi hanno iniziato a giocare consapevolmente, inserendo riferimenti e comportamenti pensati per influenzare il punteggio, creando un livello parallelo di narrazione che si affianca alla gara musicale.
In questo modo il Festival si è trasformato in un’esperienza collettiva continua, che non si esaurisce nelle canzoni ma si arricchisce di nuovi elementi (compresi divertenti giochi arcade) ma si estende a meme, commenti e strategie, contribuendo a rinnovare l’interesse verso uno degli eventi televisivi più longevi della cultura italiana.