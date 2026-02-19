Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Ansa

FantaSanremo 2026 non smette di stupire (e di tenere i fantagiocatori incollati allo smartphone): da oggi, 19 febbraio, è disponibile un quiz promosso dallo sponsor Italpizza, che metterà tutti i partecipanti alla prova sulle conoscenze legate al Festival e al fantasy game.

Da quanto è possibile desumere sono in programma 10 quiz, 10 appuntamenti per dimostrare di essere davvero preparati. La vera sfida? Rispondere a tutte e venti le domande in soli 100 secondi, cosa che si può fare se si conosce davvero tutto… o se si conoscono le risposte in anticipo, naturalmente.

Le risposte al quiz del 19 febbraio

Anche se non è ancora del tutto chiaro a cosa serviranno i punti che verranno collezionati giornata dopo giornata (o quiz dopo quiz), a chi non piace vincere?

Ecco perché abbiamo pensato di fornire l’elenco delle risposte corrette. C’è poi da dire che giocare a quiz permetterà di ottenere i tre nuovi trofei apparsi all’improvviso, consentendo di sbloccarli proprio tutti.

Quale band non si è esibita a Sanremo?

Rolling Stones In che anno si è tenuto il primo Festival di Sanremo?

1951 Chi vinse Sanremo nel 2021 con Per Elisa?

Alice Dov’è nato il FantaSanremo?

Porto Sant’Elpidio Per quale superstite che poi non si presentò nel 1995 Pippo Baudo preparò un a festa?

Elton John Quale canzone ha reso celebre Domenico Modugno nel 1958?

Nel blu dipinto di blu (Volare)

Quale di questi è sempre stato un malus nella storia del FantaSanremo?

Inciampare sulla scalinata Dove si è svolta la prima edizione del Festival di Sanremo?

Casinò di Sanremo Questo Festival è truccato e lo vince…

Fausto Leali Quale frase pronunciata da Gerry Scotti portava punti al Fantasanremo?

L’accendiamo?! Quale città italiana ospita il Festival?

Sanremo Quest’anno Carlo Conti conduce il Festival per la quinta volta e raggiungerà…

Amadeus e Nunzio Filogamo Chi ha vinto la prima edizione del Festival di Sanremo?

Nilla Pizzi Chi detiene il record di secondi posti al Festival di Sanremo?

Toto Cotugno In che anno è nato il Fantasanremo?

2020 Quale jingle per il Festival di Sanremo è poi diventata una canzone che ha concorso al Festival di San Marino?

Tutta l’Italia Qual è la valuta ufficiale del FantaSanremo?

Baudi Durante l’edizione del 2020 è stato visto in platea un palloncino dalla forma strana. Era un…

“organo” Qual è stata la prima conduttrice in solitaria del Festival di Sanremo?

Loretta Goggi Quale canzone cantò Riccardo Cocciante, ospite nel 1999?

Margherita

Come abbiamo già detto, a quanto pare i quiz in totale saranno 10 e si presume che siano tutti composti da venti domande. Qualsiasi siano i premi, una cosa è certa: ci aspettano sfide agguerrite e molte, molte altre sorprese.

Il fenomeno FantaSanremo

Il successo del Fantasanremo è legato alla sua capacità di cambiare il modo in cui il pubblico vive il Festival, rendendolo più interattivo e partecipato, soprattutto tra i più giovani e sui social network. Gli artisti stessi hanno iniziato a giocare consapevolmente, inserendo riferimenti e comportamenti pensati per influenzare il punteggio, creando un livello parallelo di narrazione che si affianca alla gara musicale.

In questo modo il Festival si è trasformato in un’esperienza collettiva continua, che non si esaurisce nelle canzoni ma si arricchisce di nuovi elementi (compresi divertenti giochi arcade) ma si estende a meme, commenti e strategie, contribuendo a rinnovare l’interesse verso uno degli eventi televisivi più longevi della cultura italiana.