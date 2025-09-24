Quasi a metà prezzo il tablet 11” con display 90Hz ideale per film e serie

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Studiare, guardare serie o lavorare in mobilità richiede un dispositivo pratico e versatile, che offra memoria ampia, lunga autonomia e funzioni smart, diventando una soluzione completa per chi cerca prestazioni affidabili senza spendere troppo. Se cerchi un tablet di questo tipo, potente e conveniente, il DOOGEE U11 PRO è la scelta da cogliere al volo: oggi è in offerta a 129,98€ con uno sconto del 46%.

Spiccano il sistema Android 16 con Gemini AI, il chip Unisoc T7200 Octa Core, il display 11 pollici 90Hz con Widevine L1 per streaming in 1080P, la batteria da 8580 mAh e una dotazione completa che include 30GB (6+24) di RAM, 256GB UFS 2.1 espandibili fino a 2TB, Face ID, WiFi dual-band 2.4G/5G, Bluetooth 5.0, OTG e GPS. Il corpo in metallo da 7,9 mm e 537 g lo rende elegante e pratico in mobilità: un vero best buy a questo prezzo.

DOOGEE U11 PRO 2025 Tablet Android 16, 30GB+256GB/2TB Gemini AI, 8580mAh 7.9mm Thin Tablet 11 Pollici, T7200 Octa Core Tablets Gaming, 90Hz 1080P 13MP+5MP, Widevine L1/Face ID/5G WiFi/BT5.0/OTG/GPS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

DOOGEE U11 PRO: prezzo, offerta e sconto Amazon

La promo porta DOOGEE U11 PRO a 129,98€ con riduzione del 46%: una cifra particolarmente aggressiva per chi desidera un tablet 11" con schermo 90Hz, ampia memoria e batteria capiente. Un’occasione ideale per studio, intrattenimento e gaming leggero, con un rapporto qualità/prezzo che difficilmente passa inosservato.

DOOGEE U11 PRO 2025 Tablet Android 16, 30GB+256GB/2TB Gemini AI, 8580mAh 7.9mm Thin Tablet 11 Pollici, T7200 Octa Core Tablets Gaming, 90Hz 1080P 13MP+5MP, Widevine L1/Face ID/5G WiFi/BT5.0/OTG/GPS

DOOGEE U11 PRO: le caratteristiche tecniche

Il cuore del DOOGEE U11 PRO è l’Unisoc T7200 Octa Core, abbinato a 30GB di RAM (6+24 espansa) e 256GB di archiviazione UFS 2.1 espandibile fino a 2TB: multitasking fluido, app rapide e spazio a volontà. Il display IPS da 11 pollici con refresh a 90Hz garantisce scorrimenti più fluidi, mentre la certificazione Widevine L1 abilita lo streaming in 1080P su piattaforme come YouTube, HBO e Prime Video.

La batteria da 8580 mAh promette fino a 11 ore di video, 26 ore di musica e 8 ore di gioco. Completano il quadro i doppi altoparlanti, le fotocamere 13MP (posteriore) e 5MP (frontale), lo sblocco facciale, il WiFi dual-band 2.4G/5G, il Bluetooth 5.0, il supporto OTG e i sistemi di navigazione Beidou, Galileo, Glonass e GPS. Il design in metallo da 7,9 mm e 537 g è curato e pratico; inoltre, sono previsti due anni di assistenza post‑vendita con supporto tecnico a lungo termine.

DOOGEE U11 PRO 2025 Tablet Android 16, 30GB+256GB/2TB Gemini AI, 8580mAh 7.9mm Thin Tablet 11 Pollici, T7200 Octa Core Tablets Gaming, 90Hz 1080P 13MP+5MP, Widevine L1/Face ID/5G WiFi/BT5.0/OTG/GPS