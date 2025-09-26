Libero
OFFERTE

Quasi 100€ di sconto su Comfort 600 della Electrolux, il condizionatore portatile caldo/freddo con Wi-Fi

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Quasi 100€ di sconto su Comfort 600 della Electrolux, il condizionatore portatile caldo/freddo con Wi-Fi Amazon

Un condizionatore portatile è una soluzione versatile per gestire sia l’estate che l’inverno senza installazioni complesse. L’Electrolux Comfort 600 combina compattezza, connessione Wi-Fi e attenzione all’ambiente grazie al gas R290. In questo momento è disponibile con un’offerta che lo rende più accessibile a chi cerca comfort e praticità tutto l’anno.

Se cerchi un condizionatore portatile caldo/freddo efficiente, connesso e attento all’ambiente, l’Electrolux Comfort 600 è oggi una proposta da best buy: è in sconto del 17% su Amazon a 449,99€.

Qui trovi il link diretto all’offerta. Compatto, dal design leggero e con Wi‑Fi per il controllo via app, utilizza il gas R290 a basso impatto ambientale e offre un comfort silenzioso con soli 64 dB in funzionamento.

Electrolux Comfort 600 EXP26U339HW Condizionatore portatile Caldo/Freddo, bianco, leggero e compatto, connesso, gas ecosostenibile R290, raffreddamento e riscaldamento

Electrolux Comfort 600 EXP26U339HW Condizionatore portatile Caldo/Freddo, bianco, leggero e compatto, connesso, gas ecosostenibile R290, raffreddamento e riscaldamento

449,99 €539,99 € -90,00 € (17%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Electrolux Comfort 600: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’Electrolux Comfort 600 è proposto a 449,99€ grazie a uno sconto del 17%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 92€ rispetto al prezzo di riferimento. Una cifra decisamente interessante per un portatile caldo/freddo con controllo remoto via app e caratteristiche tecniche complete. Clicca sul link all’inizio per verificare eventuali aggiornamenti di prezzo e disponibilità.

Electrolux Comfort 600 EXP26U339HW Condizionatore portatile Caldo/Freddo, bianco, leggero e compatto, connesso, gas ecosostenibile R290, raffreddamento e riscaldamento

Electrolux Comfort 600 EXP26U339HW Condizionatore portatile Caldo/Freddo, bianco, leggero e compatto, connesso, gas ecosostenibile R290, raffreddamento e riscaldamento

449,99 €539,99 € -90,00 € (17%)

Electrolux Comfort 600: le caratteristiche tecniche

Progettato per essere facile da installare e controllare, il Comfort 600 arriva con kit installazione finestra incluso e si gestisce da remoto tramite App Electrolux grazie alla connettività Wi‑Fi. È ideale per ottenere rapidamente aria fresca o calore all’occorrenza: con il kit finestra Premium (venduto separatamente) il raffreddamento può risultare fino al 60% più rapido e il consumo energetico fino al 28% più efficiente nelle condizioni di test dichiarate.

La sostenibilità è un punto distintivo: impiega il refrigerante R290, che riduce il potenziale di riscaldamento globale fino al 99,8% rispetto ai modelli con R410a. In funzione, mantiene un basso livello di rumorosità di 64 dB(A), favorendo un comfort più silenzioso. L’efficienza è in classe A (scala A+++–D), con voltaggio 240V e funzioni speciali come raffreddamento rapido.

Dal punto di vista costruttivo, misura 38,3 x 47,2 x 70,5 cm e pesa 32,5 kg, risultando comunque compatto per la categoria. In confezione trovi corpo macchina e kit installazione finestra, così da iniziare subito a utilizzare il dispositivo nella tua stanza. In sintesi, un portatile caldo/freddo completo, connesso e attento all’ambiente, che si distingue nella sua fascia per praticità e sostenibilità.

Electrolux Comfort 600 EXP26U339HW Condizionatore portatile Caldo/Freddo, bianco, leggero e compatto, connesso, gas ecosostenibile R290, raffreddamento e riscaldamento

Electrolux Comfort 600 EXP26U339HW Condizionatore portatile Caldo/Freddo, bianco, leggero e compatto, connesso, gas ecosostenibile R290, raffreddamento e riscaldamento

449,99 €539,99 € -90,00 € (17%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

WeWALK

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963