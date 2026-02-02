Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Il 2026 sarà un anno di grande interesse per l’osservazione astronomica, grazie a un’eclissi totale di Sole visibile in Europa e a un’eclissi lunare parziale osservabile anche dall’Italia.

Il 2026 si conferma come un anno di particolare interesse per chi segue i fenomeni astronomici, grazie a una combinazione di eclissi solari e lunari che coinvolgeranno anche l’Europa e, in parte, l’Italia. Tra gli appuntamenti più rilevanti spicca soprattutto un’eclissi totale di Sole, che riportare il buio diurno su alcune aree del continente, affiancata da un’eclissi lunare parziale osservabile anche dal nostro Paese.

L’eclissi totale di Sole del 12 agosto 2026

Il 12 agosto 2026 si verificherà un’eclissi totale di Sole, con il massimo dell’evento attorno alle 17:47 UTC (19:47 in Italia). La fascia di totalità attraverserà regioni molto settentrionali del pianeta, muovendosi dall’Artico verso la Groenlandia, proseguendo dall’Islanda all’Oceano Atlantico, per poi raggiungere la Spagna settentrionale e una porzione estrema del nord-est del Portogallo.

Il punto di massima durata della totalità sarà localizzato a circa 45 chilometri dalla costa occidentale dell’Islanda, dove il Sole resterà completamente oscurato per 2 minuti e 18 secondi. L’evento assume un rilievo particolare anche dal punto di vista storico, poiché rappresenterà la prima eclissi totale visibile dall’Islanda dal 1954 e l’unica del XXI secolo osservabile da quell’area.

In Spagna la totalità attraverserà il Paese da ovest a est, dalla costa atlantica a quella mediterranea, includendo anche le isole Baleari. L’eclissi sarà totale in città come La Coruña, Saragozza, Valencia, Palma e Bilbao, mentre Madrid e Barcellona resteranno appena al di fuori della fascia di oscuramento completo.

In Italia l’evento sarà osservabile come eclissi parziale. In molte regioni il disco solare risulterà coperto per oltre il 90 per cento, rendendo il fenomeno comunque evidente, soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio.

L’eclissi lunare parziale del 28 agosto 2026

Poco più di due settimane dopo, il 28 agosto 2026, sarà la Luna a offrire uno spettacolo astronomico di rilievo. In quella data si verificherà un’eclissi lunare parziale, durante la quale l’ombra della Terra coprirà oltre il 90% del disco lunare. Si tratta dell’evento lunare più marcato del ciclo che coinvolge il 2026 e di uno dei più evidenti osservabili dall’Italia in questo periodo.

L’eclissi sarà visibile da gran parte dell’Europa, compreso il nostro Paese, e potrà essere osservata a occhio nudo, senza il ricorso a strumenti specifici, nelle ore notturne. A differenza delle eclissi solari, quelle lunari non comportano rischi per la vista e sono apprezzabili da tutte le aree della Terra in cui la Luna si trova sopra l’orizzonte.

Un anno di riferimento per l’osservazione astronomica

Il 2026 concentra in pochi mesi due eventi di forte richiamo, uno solare e uno lunare, che si inseriscono in un ciclo più ampio di eclissi destinato a proseguire negli anni successivi. L’eclissi totale di Sole di agosto rappresenta un passaggio chiave per l’Europa, mentre quella lunare di fine mese offrirà anche agli osservatori italiani un’occasione rara per assistere a un’oscurazione estesa del nostro satellite naturale.

Le altre eclissi (2027, 2028, 2029)