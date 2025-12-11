Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

Google prepara il debutto dei suoi primi occhiali AI nel 2026, puntando su nuovi design e sull’integrazione profonda con il sistema Android XR.

La scelta arriva mentre Meta rinvia al 2027 i suoi occhiali Phoenix, aprendo a Google una finestra di vantaggio nel mercato degli smart glasses.

Sappiamo che il settore degli smart glasses è oggi uno dei fronti più promettenti nell’evoluzione dei dispositivi indossabili, o wearable. Negli ultimi mesi il mercato ha mostrato segnali di forte accelerazione, spinto soprattutto dall’adozione dell’intelligenza artificiale come nuova interfaccia quotidiana. Ma mentre Meta ha deciso di rinviare all’inizio del 2027 il debutto dei suoi occhiali Phoenix, per portare il progetto a uno stadio di sviluppo più avanzato, Google ha annunciato il 2026 come anno di lancio dei suoi primi occhiali con AI integrata.

Cosa sono gli occhiali con AO integrata annunciati da Google

Gli occhiali AI di Google sono dispositivi indossabili progettati per integrare in modo naturale l’assistente Gemini nelle attività quotidiane. L’azienda sta lavorando a due modelli: uno solo audio, pensato per interagire vocalmente con l’assistente AI, e uno dotato di display integrato nella lente, in grado di mostrare nel campo visivo informazioni come indicazioni stradali, traduzioni e contenuti contestuali.

Per lo sviluppo dell’hardware Google collabora con Samsung, Gentle Monster (brand sudcoreano di occhiali da vista e da sole di lusso) e Warby Parker (brand statunitense di occhiali con sede a New York City). Queste partnership sono un segnale della volontà di proporre occhiali che uniscano funzionalità avanzate e design “da indossare”, un elemento fondamentale per competere in un segmento in cui Meta ha già ottenuto successo grazie alla partnership con EssilorLuxottica.

Quando escono gli occhiali Google con intelligenza artificiale

Google ha confermato i primi dettagli sugli occhiali IA nel maggio 2025, annunciando ufficialmente il ritorno dell’azienda nel settore degli smart glasses.

In quell’occasione Sergey Brin, co-fondatore di Google, aveva spiegato che il fallimento dei primi Google Glass era dovuto soprattutto ai limiti dell’IA dell’epoca e alla scarsa conoscenza delle filiere produttive, che avevano reso il prodotto troppo costoso. «Ora, nel mondo dell’AI, le cose che questi occhiali possono fare per aiutarti senza distrarti costantemente: quella capacità è molto più alta», ha dichiarato Brin.

La data di uscita è prevista per il 2026. Il lancio è stato confermato anche da Warby Parker in documenti ufficiali relativi alla partnership con Google. Non è stato specificato però quali modelli saranno inclusi in questo debutto.

Come saranno fatti gli occhiali AI di Google

I nuovi occhiali AIsaranno costruiti su Android XR, il sistema operativo sviluppato da Google per gestire esperienze estese e dispositivi di realtà mista. Android XR rappresenta l’estensione di Android dedicata ai visori e agli occhiali intelligenti: supporta sensori avanzati, micro-display, funzioni di realtà aumentata e interazione naturale con l’AI.

Gli occhiali con display integrato offriranno visualizzazioni contestuali attraverso una lente che funge da mini-schermo, mentre la versione solo audio offrirà un assistente personale sempre attivo, sfruttando microfoni e speaker a conduzione sonora.

Le informazioni trapelate finora mostrano un prodotto profondamente integrato con l’ecosistema Google e pensato per un uso quotidiano: un approccio che punta a differenziarsi dalla strategia più orientata all’entertainment seguita storicamente da altri competitor.