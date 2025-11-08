Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Mark Gurman e Ming-Chi Kuo hanno condiviso nuove indiscrezioni su iPhone Fold, il primo smartphone pieghevole di Apple che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026

Framesira/Shutterstock

In Sintesi

Dopo anni di rumor, Apple potrebbe lanciare il suo primo smartphone pieghevole, l’iPhone Fold, nel 2026, entrando così nel mercato dei foldable dominato da Samsung.

Il dispositivo andrà a posizionarsi nel segmento ultra-premium con un prezzo stimato tra 2.000 e 2.500 dollari.

Dopo anni di indiscrezioni e prototipi mai confermati, il 2026 potrebbe essere l’anno in cui Apple lancerà ufficialmente il suo primo iPhone pieghevole noto, al momento come iPhone Fold.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg e l’analista Ming-Chi Kuo, infatti, il colosso di Cupertino è vicino a completare lo sviluppo di questo dispositivo che segnerà l’ingresso di Apple in un mercato dominato oggi da Samsung e da produttori cinesi come Oppo e Huawei.

Cosa sappiamo fino a questo punto di iPhone Fold

Stando ai rumor sul web il primo iPhone pieghevole avrà un design a libro, simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold.

Secondo Kuo, il display esterno sarà da 5,5 pollici con risoluzione 2.088×1.422 pixel e sarà principalmente per l’uso quotidiano, quello interno pieghevole dovrebbe essere da 7,8 pollici, con una risoluzione di 2.713×1.920 pixel e offrirà un’esperienza simile a quella di un iPad mini. Oltre a questo, sappiamo che il device sarà molto sottile, tra 9 e 9,5 mm da chiuso e tra 4,5 e 4,8 mm da aperto.

Il telaio sarà realizzato in lega di titanio, mentre la cerniera utilizzerà una combinazione di titanio e acciaio inossidabile con inserti in metallo liquido, una tecnologia che consente di migliorare la resistenza e ridurre la visibilità della piega.

Sul fronte fotografico, Apple non sembra intenzionata a scendere a compromessi e iPhone Fold dovrebbe avere quattro fotocamere: due posteriori da 48 megapixel, una frontale esterna e una interna sotto il display principale, restando in linea con quella dei modelli Pro e garantendo scatti impeccabili sia da aperto che da chiuso.

Per ragioni di spazio, Apple potrebbe abbandonare il Face ID in favore di un Touch ID laterale, integrato nel pulsante di accensione, come già visto su iPad Air e iPad mini; una scelta che permetterebbe di semplificare il design interno e ridurre la complessità meccanica del sensore TrueDepth, mantenendo comunque un alto livello di sicurezza biometrica.

Altra novità interessante sarà il modem C2 di seconda generazione sviluppato internamente da Apple che dovrebbe garantire connessioni efficienti e consumi energetici ridotti. Sempre lato connessioni, pare che il dispositivo arriverà sul mercato senza slot per la SIM fisica, confermando la piena transizione verso l’eSIM.

Per quanto riguarda la batteria si dice che Apple starebbe sperimentando celle ad alta densità energetica per aumentare l’autonomia senza sacrificare la sottigliezza.

Quando esce l’iPhone pieghevole e quanto costerà

Secondo le informazioni a disposizione, l’uscita ufficiale di iPhone Fold è prevista per il quarto trimestre del 2026, con la possibilità che Apple presenti il suo primo foldable al fianco dei futuri iPhone 18. Secondo altri esperti del settore, però, vista la complessità del progetto è lecito aspettarsi un rinvio da parte di Apple al 2027.

Riguardo al prezzo, le previsioni degli analisti indicano una cifra compresa tra 2.000 e 2.500 dollari, posizionando questo smartphone nel segmento ultra-premium.