IPhone 17e, le prime indiscrezioni sul nuovo smartphone "economico" di Apple
Spuntano in rete le prime indiscrezioni su iPhone 17e, lo smartphone “economico” di Apple garantirà buone prestazioni e un prezzo accessibile come in passato
In Sintesi
- L’iPhone 17e, il modello entry-level di Apple, è previsto per il primo trimestre del 2026, posizionandosi come successore dell’attuale iPhone 16e.
- L’obiettivo è mantenere un prezzo competitivo (previsto intorno ai 729 euro) per presidiare la fascia media del mercato ma garantendo l’accesso a un hardware di qualità e alle funzioni di Apple Intelligence.
Nel 2026 Apple espanderà la propria linea di smartphone con iPhone 17e, il modello che raccoglierà l’eredità dell’attuale iPhone 16e (in foto), posizionandosi come proposta entry-level della gamma. Le prime indiscrezioni tracciate dai leaker iniziano già a delinearne il profilo tecnico piuttosto interessante, anticipando un prodotto che, come in passato, è stato pensato per aggiornare l’offerta più accessibile senza rinunciare ad alcune delle evoluzioni che l’azienda di Cupertino sta introducendo sui modelli superiori.
Che cosa sappiamo di iPhone 17e
Secondo i primi rumor, iPhone 17e seguirà la tradizione dei modelli “e” proponendo un aggiornamento hardware contenuto ma significativo, a partire dal nuovo processore A19, già visto a bordo degli attuali iPhone 17. Come per il modello precedente, però, anche questa variante dovrebbe adottare una configurazione leggermente ridotta rispetto al chip presente sui modelli base, sufficiente comunque a garantire un netto salto in avanti in termini di prestazioni ed efficienza.
A questo dovrebbero aggiungersi 8 GB di RAM e un taglio base di storage che potrebbe restare ancorato ai 128 GB. Questa configurazione, comunque, dovrebbe essere più che sufficiente per utilizzare tutte le funzioni di Apple Intelligence, segno che l’azienda vuole garantire l’accesso all’intelligenza artificiale anche agli utenti che scelgono l’opzione più economica in catalogo.
Per quanto riguarda il display, Apple manterrebbe un pannello OLED da 6,1 pollici ma senza Dynamic Island; oltre a questo dovrebbe tornare anche il notch, segno che la differenziazione della gamma resterà marcata anche nella generazione 2026.
Ancora nessuna indicazione sul comparto fotografico anche se è molto probabile che anche in questo caso vedremo un singolo sensore posteriore, forse lo stesso ultra-grandangolare da 48 MP di iPhone 17 base. Secondo le indiscrezioni, però, Apple potrebbe avere interessanti novità per la fotocamera frontale, con la nuova Center Stage da 18 MP, progettata per migliorare l’esperienza nelle videochiamate.
Anche lato connettività dovrebbero esserci novità interessanti come un modem C1 per il 5G e il chip N1 per la rete wireless, due componenti che garantiscono maggiore stabilità e velocità nelle connessioni quotidiane.
Al momento, nessuna indicazione riguardo la batteria, anche se è probabile che il device abbia lo stesso componente da 4.000 mAh del modello precedente. Infine il sistema operativo al lancio dovrebbe essere iOS 26.
Quando arriva iPhone 17e e quanto costerà
Se le indiscrezioni condivise in rete fossero confermate, iPhone 17e potrebbe essere una delle prime novità del 2026 di Apple, con un debutto atteso già entro il primo trimestre del prossimo anno.
Per quanto riguarda il prezzo, i leaker parlano di una cifra in linea con quella necessaria per acquistare l’attuale entry-level, che dovrebbe dunque partire da circa 729 euro. Una decisione che consentirebbe all’azienda di Cupertino di mantenere una presenza competitiva nella fascia media del mercato, senza intaccare la strategia premium dei modelli superiori.