Apple lavora a un nuovo Vision Pro, ecco tutto quello che sappiamo
Secondo alcune indiscrezioni Apple si sta preparando al lancio di una nuova versione del suo Vision Pro. Che cosa sappiamo del nuovo device e quando arriva
In Sintesi
- Un documento FCC individuato da MacRumors rivela l’esistenza di un nuovo dispositivo Apple che probabilmente sarà l’aggiornamento del Vision Pro.
- Secondo le indiscrezioni non sarà un nuovo modello ma una refresh del precedente con a bordo un chip M5, che migliorerà prestazioni e autonomia.
Di recente MacRumors ha individuato nuovo documento depositato presso la Federal Communications Commission (FCC) statunitense dove si fa riferimento a un nuovo Head-Mounted Device (HMD) a marchio Apple, che potrebbe essere il successore di Apple Vision Pro.
La documentazione trapelata include test tecnici relativi alle trasmissioni wireless e alle emissioni SAR (Specific Absorption Rate), ma oltre a questo non fornisce dettagli specifici sulle caratteristiche hardware. Tuttavia, l’approvazione presso la FCC è un passaggio che avviene subito prima del lancio di un qualsiasi device sul mercato, cosa che lascia presagire un lancio imminente.
Cosa sappiamo del nuovo visore di Apple
Secondo le informazioni condivise da MacRumors, il dispositivo in questione viene identificato dal numero di modello A3416, una sigla differente rispetto a quella associata all’attuale Vision Pro (numero di modello A2117), ma che chiaramente fa riferimento alla stessa categoria di prodotto.
Al momento, tutto quello che sappiamo proviene da alcune indiscrezioni che circolano in rete che già da qualche tempo suggeriscono che l’azienda di Cupertino sta lavorando a un refresh del suo visore che dovrebbe avere in dotazione il nuovo chip M5, che ha già dato prova delle sue potenzialità su iPad Pro.
Se confermata, una novità del genere garantirebbe al (presunto) Vision Pro un notevole incremento delle prestazioni, migliorando soprattutto la gestione energetica e la capacità di elaborazione dei contenuti immersivi.
Per il resto, non dovrebbero esserci altre novità rilevanti, anche se secondo alcuni rumor l’azienda di Cupertino potrebbe aver anche optato per qualche modifica nel design, per rendere il visore più leggero e più maneggevole da utilizzare.
Lecito ipotizzare anche un qualche miglioramento nella batteria, cosa che unita alla migliore efficienza energetica del chip M5 potrebbe incrementare l’autonomia del device, una delle specifiche più contestate del precedente modello.
Quando arriva il nuovo Apple Vision Pro
Pur non essendoci informazioni ufficiali, la scoperta della documentazione FCC, potrebbe indicare l’arrivo di una presentazione a fine ottobre o novembre, magari nel corso dello stesso evento in cui Apple presenterà ufficialmente i nuovi Mac e iPad sempre con chip M5.
Tuttavia, trattandosi di un prodotto “particolare” è lecito ipotizzare anche uno slittamento della presentazione al primo semestre del 2026, magari in un evento dedicato dove concentrarsi esclusivamente su questo nuovo visore e sui miglioramenti implementati rispetto al passato.
Infine è importante ricordare che alcune precedenti indiscrezioni hanno fatto riferimento all’arrivo di un Apple Vision Pro “economico”, al momento non c’è modo di sapere se si tratti di questo modello o se, invece, Apple abbia intenzione di presentare più versioni del suo visore, magari semplificando la dotazione tecnica per abbassare il prezzo.