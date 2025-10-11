Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Disney+ ha annunciato un imminente aggiornamento delle tariffe per tutti gli abbonamenti mensili e annuali: gli incrementi vanno da uno a venti euro

Ivan Marc / Shutterstock

In sintesi

Disney+ ha confermato un nuovo aumento dei prezzi per gli abbonamenti mensili e annuali, sia Standard sia Premium

L’aumento dei prezzi entra in vigore entro la fine del 2025, ma in momento diversi in base a se si è nuovi abbonati o meno

Disney+ aumenta di nuovo i prezzi degli abbonamenti anche in Italia, una decisione motivata dalla necessità di investire su un intrattenimento di qualità ancora superiore. Dopo gli Stati Uniti, come ci si aspettava, anche gli utenti italiani hanno recentemente ricevuto la notizia via e-mail. L’aggiornamento dei prezzi entra in vigore a partire da novembre 2025: a meno che l’abbonamento non venga disdetto, è previsto il rinnovo automatico alle nuove tariffe.

Di quanto aumenta l’abbonamento standard di Disney+

I nuovi abbonati e abbonate a Disney+, dal 30 settembre 2025 pagheranno per l’abbonamento mensile Standard con pubblicità 6,99 euro, quindi un euro in più rispetto alla tariffa prima in vigore (5,99 euro).

Questo piano prevede interruzioni pubblicitarie, qualità audio fino 5.1 e video fino FHD 1080p, e riproduzione consentita su massimo due dispositivi contemporaneamente.

Sono stati annunciati aumenti anche per i piani Disney+ Standard senza pubblicità: il mensile ora costa 10,99 euro (prima 9,99 euro) e l’annuale 109,90 euro (prima 99,90 euro).

Quanto costa adesso l’abbonamento Premium a Disney+

La piattaforma di streaming ha anche un piano Premium, che non include interruzioni pubblicitarie e prevede qualità audio fino Dolby Atmos e video fino 4K UHD e HDR. Inoltre, la riproduzione è possibile su quattro dispositivi contemporaneamente

La piattaforma ha previsto un aumento di due euro per l’abbonamento mensile Premium, che passa a 15,99 euro (prima 13,99 euro). È pari a 20 euro invece la maggiorazione per l’annuale, che passa dunque a 159,90 euro (prima 139,90 euro).

Da quale data sono in vigore le nuove tariffe di Disney+

Per i nuovi abbonamenti, le tariffe aggiornate sono valide a partire dal 30 settembre 2025.

Se l’abbonamento mensile o annuale è stato sottoscritto prima di questa data, la maggiorazione verrà applicata invece dal 4 novembre 2025 nel caso del piano mensile e dal 25 novembre 2025 nel caso dell’annuale.

È sempre possibile disdire il proprio abbonamento prima delle date sopra indicate.

Perché Disney+ ha alzato ancora i prezzi degli abbonamenti?

Disney+ ha spiegato che l’aggiornamento delle tariffe permetterà di investire per fornire il migliore intrattenimento possibile. Insomma, l’obiettivo è sostenere i costi di produzione e migliorare la redditività del servizio di streaming.

Secondo alcuni esperti nel settore, tra l’altro, è possibile che questi aumenti non siano isolati: non sono i primi e probabilmente non saranno nemmeno gli ultimi. Infatti, si ritiene che da parte della piattaforma di streaming ci sia l’intenzione di allineare gradualmente l’offerta a quella di altri player del settore – l’abbonamento Premium di Netflix, ad esempio, attualmente costa 19,99 euro al mese.