Su Netflix stanno per arrivare i videopodcast

I podcast diventano sempre più video e Netflix si prepara ad accoglierli. Con l’accordo con iHeartMedia, dal 2026 arrivano videopodcast popolari e contenuti inediti

netflix davide bonaldo / Shutterstock

In sintesi

  • Netflix amplia la propria offerta e include i videopodcast, seguendo l’evoluzione dei contenuti audio verso il formato video.
  • L’accordo con iHeartMedia segna un passo strategico per intercettare un pubblico sempre più interessato a questo tipo di produzioni.

Tra le tendenze di questi ultimi anni possiamo certamente segnalare i podcast e, più in generale, i contenuti video. Due mondi che negli ultimi anni stanno convergendo sempre di più, tanto che i podcast stanno progressivamente assumendo una dimensione anche visiva, trasformandosi spesso e volentieri in veri e propri videopodcast. La novità è che Netflix non vuole restare tagliata fuori da questa ondata di popolarità: a confermarlo è il recente accordo siglato con iHeartMedia, che porterà nel catalogo della piattaforma di streaming anche questo tipo di contenuti.

Cos’è l’accordo tra Netflix e iHeartMedia

Netflix ha stretto una partnership con iHeartMedia, uno dei più grandi gruppi radiofonici e di podcast a livello globale. L’intesa prevede al momento l’ampliamento del catalogo Netflix con videopodcast ed episodi video tratti da programmi già affermati.

Si tratta di un’operazione che mira a integrare contenuti nati per l’audio all’interno di un ecosistema sempre più orientato al video, sfruttando brand già riconoscibili e seguiti dal pubblico.

L’arrivo dei primi videopodcast su Netflix è atteso per i primi mesi del 2026. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli su date precise o particolari modalità di distribuzione dei contenuti.

Quali videopodcast arriveranno nel catalogo Netflix

I primi contenuti che approderanno su Netflix saranno tratti da poco più di una decina di programmi tra i più seguiti e popolari negli Stati Uniti.

Tra i titoli già confermati figurano The Breakfast Club, Dear Chelsea e My Favorite Murder, tutti titoli che hanno già costruito una solida fanbase nel mondo dei podcast.

Il catalogo includerà sia episodi inediti sia puntate d’archivio, offrendo così una combinazione di novità e contenuti già noti agli ascoltatori.

Perché Netflix ora punta sui podcast?

Come già accennato, negli ultimi anni i podcast hanno assunto una dimensione sempre più visiva e sempre più popolare, diventando prodotti capaci di competere con altri formati video per attenzione e coinvolgimento. Non a caso, anche Spotify pochi anni fa ha aperto ai videopodcast, e in seguito è toccato a YouTube affiancare ai classici video anche questo tipo di contenuto.

Netflix evidentemente punta a presidiare un territorio promettente e già molto popolare, ampliando la propria offerta oltre film, documentari e serie TV. Già all’inizio del 2025 la piattaforma aveva annunciato un’intesa con Spotify per portare sul proprio servizio alcuni podcast video legati allo sport e all’intrattenimento, come The Bill Simmons Podcast e The Zach Lowe Show.

La recente collaborazione con iHeartMedia rafforza ulteriormente questa strategia, confermando l’interesse di Netflix verso il mondo dei videopodcast.

