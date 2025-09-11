Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo le indiscrezioni in rete Apple sta lavorando a due nuove versioni del MacBook Pro, tra cui una con schermo OLED e processore M6, in arrivo per il 2026

Questo notebook si prospetta come un prodotto completamente ridisegnato sia nel design che nell’hardware.

Continuano a circolare in rete le indiscrezioni su un’importante evoluzione che nei prossimi mesi riguarderà i MacBook Pro di Apple. Sebbene l’azienda di Cupertino non abbia ancora presentato il modello con processore M5, gli analisti prevedono il lancio di due nuove varianti di notebook nel corso del prossimo anno: la prima è il MacBook Pro M5, che dovrebbe comprendere un aggiornamento nelle specifiche tecniche pur mantenendo il design attuale e dovrebbe arrivare per l’inizio del 2026. La seconda e ben più interessante novità, riguarda il presunto MacBook Pro M6, che dovrebbe portare sul mercato un notebook totalmente riprogettato e che, probabilmente, avrà uno schermo OLED.

Cosa sappiamo dei prossimi MacBook Pro

Secondo un recente report condiviso da TheElec e basato su fonti interne alla catena di fornitura, Samsung Display inizierà la produzione di massa di pannelli OLED per Apple nel secondo trimestre del 2026. La produzione dovrebbe riguardare display da 14 e 16 pollici e si prevede un volume iniziale di 2-3 milioni di unità.

Oltre a questo, sappiamo che il futuro MacBook Pro non si limiterà all’adozione della tecnologia OLED, ma dovrebbe arrivare sul mercato anche con un design molto più sottile e nettamente più leggero rispetto ai modelli attualmente in commercio.

A questo si aggiunge anche una rivisitazione completa del comparto hardware e sembra che saranno importanti che non si vedevano dal 2021. Tra le ipotesi messe sul piatto l’integrazione della tecnologia cellulare 5G e uno schermo touch (almeno su uno dei modelli in arrivo).

L’introduzione di questi cambiamenti, secondo gli esperti, dovrebbe rappresentare un aggiornamento significativo per il notebook top di gamma di Apple, segnando un nuovo capitolo per la linea di portatili professionali del colosso di Cupertino e proiettando il device direttamente nel segmento premium.

Quando arrivano i nuovi MacBook Pro

Stando a quanto emerge dal rapporto di TheElec, in base al (presunto) piano piano di produzione indicato, pare che il nuovo MacBook Pro con processore M6 e schermo OLED potrebbe essere lanciato nel quarto trimestre del 2026.

Se queste tempistiche fornite a TheElec dalla fonte interna alla catena di fornitura si rivelassero corrette, mostrerebbero una tabella di marcia piuttosto concreta e, pur non essendoci ulteriori dettagli a disposizione, è molto probabile che sentiremo ancora parlare del nuovo MacBook Pro nei prossimi mesi.

Del resto, trattandosi di un redesign molto importante ed estremamente profondo, è chiaro che questi nuovi notebook avranno un ruolo centrale per l’azienda di Cupertino e sicuramente non mancheranno rumor e indiscrezioni varie.