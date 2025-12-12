Apple prepara i nuovi iPad e iPad Air, tutte le novità attese nel 2026

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple

In Sintesi

Secondo le indiscrezioni, nel 2026 Apple si prepara a portare sul mercato due aggiornamenti interessanti per iPad.

Si tratta di iPad base aggiornato con chip A19 (lo stesso di iPhone 17) e iPad Air che, invece, ottiene un chip M4.

Dopo l’arrivo sul mercato dell’iPad Pro con chip M5, Apple già guarda al 2026 e, stando a quanto trapelato da alcuni documenti interni provenienti da una build di iOS 26 e condivisi da MacWold, l’azienda di Cupertino avrebbe già definito parte della lineup iPad del prossimo anno. Tra le novità più interessanti ci sono un iPad entry-level con chip A19 e un nuovo iPad Air con M4.

Cosa sappiamo dei nuovi iPad in arrivo nel 2026

Secondo queste indiscrezioni, il modello più economico della gamma dovrebbe ricevere l’aggiornamento più significativo. Nei codici interni condivisi in rete compaiono due varianti, identificate come J581 e J582, entrambe equipaggiate con il chip A19, lo stesso già visto nella dotazione dell’attuale iPhone 17.

Un upgrade interessante, con un processore che è circa il 50% più veloce della precedente generazione. A questo si affianca anche un probabile incremento della RAM che passa da 6 GB a 8 GB. Un miglioramento da non sottovalutare che apre la strada a una migliore gestione del multitasking e, soprattutto, alla piena compatibilità con le funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Apple Intelligence.

Per il resto, sembra che il nuovo iPad base manterrà buona parte delle specifiche già viste sui modelli attuali, incluso lo stesso design, display e comparto fotografico. Altra novità tecnica da non sottovalutare è l’arrivo del chip wireless N1, introdotto con la famiglia iPhone 17 e progettato per migliorare latenza e stabilità della connessione.

L’altro device pronto a fare il suo debutto nel 2026 è il nuovo iPad Air, anch’esso pronto per un aggiornamento molto interessante. Il codice interno fa riferimento ai modelli J707, J708, J737 e J738, tutti basati sul chip M4, che sostituirebbe l’attuale M3. In questo caso il salto generazionale non è rivoluzionario, ma rappresenta comunque un buon miglioramento, soprattutto per chi arriva da versioni precedenti del tablet. Oltretutto, con questo chip sarà disponibile anche Apple Intelligence.

Come per l’iPad base, non sono previsti cambiamenti di rilievo a livello di design, schermo o fotocamere ma sembrerebbe confermato anche qui il passaggio al chip N1, che uniformerà l’esperienza di connettività tra le diverse linee di prodotto.

Stando ai documenti condivisi da Macworld non dovrebbero essere previsti aggiornamenti per iPad Pro e iPad mini, non nel 2026 comunque. Considerando che questi due modelli seguono un ciclo di rilascio più irregolare, non è da escludere che Apple possa decidere di rimandare eventuali versioni al 2027.

Quando arriveranno i nuovi modelli di iPad

Secondo la fonte citata da Macworld, sia l’iPad con chip A19 sia l’iPad Air con M4 dovrebbero essere presentati nel corso del 2026, pur senza definire una timeline più precisa. Nonostante questa incertezza, però, la comparsa di questi dispositivi nei codici interni di iOS 26 indica che lo sviluppo è già in una fase avanzata con Apple che potrebbe presentare i nuovi device già nel primo trimestre del prossimo anno.