In Sintesi

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, nella seconda metà del 2026 Apple porterà sul mercato dei nuovi MacBook Pro con schermo OLED e touchscreen.

Vista la qualità di questi nuovi componenti, non si esclude anche un importante aumento di prezzo per questi nuovi dispositivi.

Proprio in questi giorni Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 segnando un bel passo in avanti per questi notebook che, proprio grazie al nuovo processore, si preparano a sfruttare al meglio le potenzialità di Apple Intelligence.

Nonostante questo, secondo Mark Gurman di Bloomberg, il vero salto generazionale arriverà solo nella seconda metà del 2026, quando il colosso di Cupertino porterà sul mercato un prodotto totalmente rinnovato con un design più sottile, un telaio alleggerito e soprattutto introducendo il touchscreen e dei nuovi display OLED.

Come saranno i MacBook Pro con schermi OLED

Da oltre un decennio, i portatili Windows possono già contare su degli schermi touch; tuttavia Apple ha sempre rifiutato questa soluzione, preferendo mantenere una netta distinzione tra Mac e iPad. L’unico tentativo in questo senso è stata la Touch Bar, tecnologia che è stata abbandonata nel 2021 dopo un’accoglienza piuttosto tiepida da parte dei consumatori.

Ora però le cose potrebbero cambiare e secondo Bloomberg ci sarebbero dei nuovi modelli in sviluppo, identificati con i nomi in codice K114 e K116, porteranno finalmente il touch screen anche su MacBook Pro. Le indiscrezioni non finiscono qui e Gurman anticipa anche l’arrivo di Face ID, il sistema di riconoscimento facciale che da anni caratterizza gli iPhone. Il passaggio da Touch ID a Face ID rappresenterebbe un altro passo verso una maggiore integrazione tra macOS e iOS. Tuttavia questa implementazione potrebbe richiedere ancora alcuni anni.

L’altra novità in arrivo sono gli schermi OLED che sostituiranno gli attuali pannelli Mini-LED. Questa tecnologia alzerà notevolmente la qualità dei display dei notebook Apple, garantendo neri più profondi, colori più vividi e un consumo energetico inferiore, tutte caratteristiche fondamentali per un portatile per l’uso professionale.

Le ultime due indiscrezioni condivise da Mark Gurman riguardano la nuova webcam che sarà integrata in un foro nel display, simile alla Dynamic Island degli iPhone, e delle innovative cerniere rinforzate, che dovrebbero essere in grado di garantire maggiore resistenza al device e, quando arriverà il touch, ridurre il movimento del display.

Quando arrivano i nuovi MacBook Pro

In attesa del redesign completo, pare che Apple abbia intenzione di continuare a “svecchiare” i modelli esistenti e durante i primi mesi del 2026 dovrebbero arrivare sul mercato i MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max, che manterranno il design attuale ma garantiranno migliori prestazioni. Parallelamente, l’azienda starebbe lavorando anche a nuove versioni di MacBook Air, MacStudio, MacMini e a due monitor esterni aggiornati che, probabilmente, saranno presentati sempre nel primo semestre del 2026.

Infine, vale la pena commentare anche l’ultima informazione condivisa da Mark Gurman che riguarda il prezzo del MacBook Pro con touchscreen e OLED. Secondo il giornalista, potrebbe essere parecchio più elevato rispetto agli attuali modelli perché la scelta di un pannello del genere, per quanto interessante, comporterà l’utilizzo di componenti più costosi, cosa che ovviamente si rifletterà sul prezzo finale del dispositivo.