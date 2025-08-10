Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

L’arrivo dei MacBook Pro con schermi OLED è vicino e, secondo le indiscrezioni, i primi modelli arriveranno già nel 2026 e includeranno anche la Dynamic Island

Secondo le indiscrezioni che circolano in rete Apple ha in programma un’importante novità per i suoi MacBook Pro che nel giro di pochi mesi dovrebbero passare dai display mini-LED a quelli OLED.

La transizione, che dovrebbe iniziare a partire dal 2026, segna una nuova era dei display dei notebook della celebre mela, con la promessa di un salto di qualità molto importante nel contrasto, nella riproduzione dei colori e nell’efficienza energetica dei dispositivi.

Stando sempre a quel che si legge in rete, però, pare che il colosso di Cupertino abbia anche un altro asso nella manica e, al fianco dei pannelli OLED, potrebbe portare la Dynamic Island anche a bordo dei suoi computer, in sostituzione dell’attuale notch, proprio come accaduto a partire da iPhone 14 Pro.

Come cambiano i MacBook Pro con gli schermi OLED

Come gli appassionati del genere sanno, il passaggio alla tecnologia OLED offre diversi vantaggi tecnici.

Questi display, infatti, sono notevolmente più luminosi, hanno un contrasto più elevato e colori estremamente vividi. Inoltre, non richiedendo una retroilluminazione, contribuiscono a ridurre il peso e lo spessore dei dispositivi su cui sono installati.

Oltre a questo, il display OLED che dovrebbe arrivare sui MacBook Pro userà anche la tecnologia Oxide TFT, un tipo di transistor che consuma molta meno energia rispetto ai tradizionali TFT in silicio amorfo, contribuendo anche a una migliore efficienza energetica del device, soprattutto a livelli di luminosità più elevati.

Stando a quel che sappiamo è probabile anche che Apple mantenga anche la designazione ProMotion, ciò vuol dire che i nuovi pannelli saranno basati sulla tecnologia LTPO e avranno una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Infine, come detto in apertura, sembra anche che il colosso della tecnologia voglia rivedere il design del notch dei suoi MacBook Pro che potrebbe essere sostituito dalla Dynamic Island. Se così fosse, l’ormai celebre elemento interattivo potrebbe arrivare anche a bordo dei notebook e consentire, ad esempio, di visualizzare le varie notifiche, lo stato del sistema o altre informazioni importanti senza interrompere l’area di lavoro.

Quando arrivano i nuovi MacBook Pro con schermo OLED

Secondo le indiscrezioni pare che Samsung Display si sia aggiudicata l’ordine per i pannelli OLED per il futuro MacBook Pro e sembra anche che sarà l’unico fornitore, almeno nella fase iniziale della produzione e distribuzione dei nuovi notebook.

Per quel che riguarda l’uscita sul mercato le informazioni sono ancora piuttosto vaghe ma pare che Apple abbia in programma di lanciare prima la quinta generazione di MacBook Pro con la più recente tecnologia mini-LED e, a distanza di qualche mese, portare sul mercato anche il modello riprogettato con display OLED.

Probabilmente, per l’arrivo dei nuovi notebook bisognerà attendere almeno la seconda metà del 2026, salvo imprevisti.