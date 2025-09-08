Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

WhatsApp sta introducendo una nuova funzione che permette agli utenti di creare sfondi personalizzati per videochiamate e fotocamera tramite AI.

Sfruttando Meta AI, è possibile generare sfondi unici semplicemente tramite una descrizione testuale.

Meta continua a scommettere sull’espansione delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e su WhatsApp sta arrivando un’interessante novità che consentirà agli utenti di creare sfondi generati con l’AI. L’opzione sfrutta totalmente le capacità di Meta AI e permetterà la piena personalizzazione dell’esperienza d’uso della fotocamera e delle videochiamate con la creazione di elementi visivi unici.

Come funziona la nuova opzione di WhatsApp

Molto semplicemente, con il nuovo aggiornamento Meta introduce una nuova opzione che consente agli utenti di sostituire lo sfondo reale delle videochiamate con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale. A differenza delle opzioni predefinite, ora sarà possibile creare sfondi personalizzati in modo facile e veloce, partendo da una semplice descrizione testuale.

Il processo di creazione è davvero semplice e si integra perfettamente nell’interfaccia esistente di WhatsApp. Per provare la nuova funzionalità è sufficiente, infatti, aprire la fotocamera all’interno dell’app, fare tap sull’icona degli “effetti speciali”, scegliere la sezione degli sfondi e, infine, selezionare l’opzione di creazione con l’intelligenza artificiale.

A questo punto, non resta che fornire una breve descrizione dello sfondo desiderato e attendere che Meta AI elabori in tempo reale la richiesta, in modo da generare un’immagine che sostituirà immediatamente lo sfondo originale.

Questa funzionalità è attiva sia durante l’utilizzo della fotocamera per scattare foto o registrare video, sia durante le videochiamate, offrendo dunque agli utenti un’ampia gamma di possibilità creative, totalmente in linea con le loro preferenze.

È importante, a questo punto, fare una precisazione sulla sicurezza e l’accuratezza di questa opzione. Il team di sviluppo di WhatsApp ha rassicurato gli utenti, sottolineando che l’introduzione di questa funzionalità non compromette in alcun modo la crittografia end-to-end delle comunicazioni, che rimane comunque attiva per garantire la privacy dei messaggi e delle chiamate.

Bisogna anche sottolineare che, come accade per tutte le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale generativa, questo sistema non è ancora affidabile al 100% e potrebbero verificarsi casi in cui le immagini prodotte non rispecchiano fedelmente la descrizione dell’utente, presentando glitch visivi o imprecisioni. Per risolvere il problema è sufficiente chiedere a Meta AI di generare da capo l’immagine e attendere che la richiesta venga processata.

Quando arrivano le nuove funzioni AI di WhatsApp

Stando alle prime dichiarazioni del team di WhatsApp, la disponibilità iniziale della funzionalità è riservata a un numero limitato di utenti e solo in determinate lingue, tra cui l’inglese, l’arabo, il francese, l’hindi, l’indonesiano, il portoghese, lo spagnolo, il tailandese e il vietnamita.

Da quello che sappiamo è previsto il graduale rilascio su scala globale nel prossimo futuro (inclusa l’Italia, ovviamente) ma, per il momento, non sono disponibili maggiori informazioni al riguardo, così come non è ancora disponibile una roadmap ufficiale della release.