Apple ha confermato ufficialmente l’evento di presentazione dove saranno mostrati ufficialmente i nuovi iPhone 17. Appuntamento al 9 settembre con Awe Dropping

Apple ha confermato la data di presentazione della nuova linea di prodotti della celebre mela. Appuntamento al prossimo 9 settembre con Awe Dropping, l’evento che si terrà presso l’Apple Park di Cupertino alle 19:00 ora italiana.

Molte le novità in programma, dai nuovi iPhone 17, protagonisti assoluti della manifestazione, fino ad arrivare agli Apple Watch, alle AirPods Pro 3 ma potrebbero non mancare altre interessanti sorprese.

Cosa sappiamo dell’evento Awe Dropping di Apple

Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali su ciò che vedremo nel corso dell’evento Awe Dropping anche se il poster di invito permette di fare delle ipotesi al riguardo. Il colore, anzitutto, potrebbe suggerire le probabili colorazioni degli iPhone 17m con gli effetti grafici che richiamano il nuovo design Liquid Glass di iOS 26, la prossima versione del sistema operativo che, come di consueto, sarà lanciata in versione stabile con i nuovi iPhone.

Anche iOS, ovviamente, sarà uno dei protagonisti dell’evento e darà il via a una profonda evoluzione dell’interfaccia utente che, dopo anni di minimalismo, diventerà più elaborata e sarà costruita su un gioco di colori e trasparenze.

Poi l’evento vedrà il debutto di numerosi prodotti: anzitutto sarà l’occasione per mostrare al mondo i nuovi iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Air, l’inedito mmelafonini ultra-sottile, che prenderà il posto del Plus.

Oltre a questo, Apple dovrebbe presentare anche gli Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3 e le versioni aggiornate di HomePod mini e Apple TV 4K.

Oltre a questo, molto probabile anche una parentesi su Apple Intelligence che grazie all’arrivo di GPT-5 (e probabilmente con una futura partnership con Google Gemini) promette di far tornare competitiva l’azienda di Cupertino nella corsa all’intellligenza artificiale.

Le principali novità attese per iPhone 17

Come di consueto, nel corso degli ultimi mesi non sono mancate le indiscrezioni sui nuovi melafonini ed è proprio grazie ad esse che è stato possibile delineare un quadro più o meno preciso di cosa aspettarsi dall’evento Awe Dropping.

Oltre all’introduzione dell’attesissimo iPhone 17 Air, l’altra novità principale riguarda i processori a bordo dei prossimi iPhone i chip A19 e A19 Pro, che rappresenteranno un grande passo avanti sia in termini di prestazioni e sia per l’accesso alle funzioni AI di Apple Intelligence.

Altre novità molto interessanti riguarderanno i modelli Pro e Pro Max, che dovrebbero arrivare sul mercato con un design rinnovato visibile soprattutto nel modulo fotografico posteriore che, per la prima volta in assoluto, sarà integrato all’interno di una “camera bar” dell’intera larghezza del dispositivo.

Oltre a questo, sembra anche che i top di gamma saranno realizzati con una nuova lega di titanio, ancora più leggera e resistente rispetto al passato.

Per ora non sappiamo altro dei prossimi iPhone e non resta che aspettare il 9 settembre quando Apple li svelerà ufficialmente al mondo.