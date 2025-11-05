Traduzione in tempo reale di Apple arriva in Italia, ecco come funziona

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

La Traduzione in tempo reale degli AirPods di Apple sta arrivando anche in Italia, l’elenco dei dispositivi compatibili e delle lingue disponibili al lancio

In Sintesi

La Traduzione in tempo reale (Live Translation) di Apple, basata su Apple Intelligence, sta per arrivare in Italia.

L’opzione è compatibile solo con gli iPhone che supportano Apple Intelligence e solamente con degli AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4 (con ANC).

La Traduzione in tempo reale di Apple è pronta a sbarcare anche in Italia e dopo un’attesa più lunga del previsto, dovuta agli obblighi del Digital Markets Act europeo, la funzione sarà presto disponibile in beta pubblica.

Si tratta di una delle novità più interessanti introdotte dal colosso di Cupertino nel corso della presentazione degli AirPods Pro 3 dove ha subito attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, grazie all’utilizzo di Apple Intelligence per tradurre in tempo reale una conversazione direttamente attraverso gli auricolari.

Come funziona la traduzione in tempo reale sugli AirPods

Come appena detto, questa tecnologia si appoggia a Apple Intelligence, distribuendo il lavoro tra gli auricolari e l’iPhone: i microfoni degli AirPods captano la voce dell’interlocutore, la inviano allo smartphone abbinato e, tramite il chip in dotazione e i modelli linguistici integrati, l’audio viene analizzato e tradotto istantaneamente.

Il risultato viene poi riprodotto negli auricolari dell’utente, con un sistema di audio adattivo che abbassa automaticamente il volume della voce originale, migliorando la comprensione della traduzione.

Uno dei punti di forza della nuova Live Translation è la gestione on-device: l’intero processo avviene, infatti, direttamente sull’iPhone, senza passare da server esterni. Ciò significa che le conversazioni restano completamente private, un aspetto su cui Apple insiste da tempo.

Un altro vantaggio molto interessante è la disponibilità della funzione anche senza connessione Internet. Una volta scaricati i pacchetti linguistici, infatti, l’iPhone può elaborare le traduzioni offline, caratteristica ideale per chi viaggia o lavora in mobilità.

Come attivare Live Translation

L’opzione Traduzione in tempo reale si trova all’interno delle impostazioni degli AirPods sull’iPhone. Da lì è possibile attivare la modalità Translation (Beta) e scaricare i pacchetti con le lingue desiderate.

Per utilizzare l’opzione ci sono tre possibilità:

premendo entrambi gli auricolari contemporaneamente

usando il tasto Azione dell’iPhone, configurato per la traduzione

aprendo l’app Traduci e selezionando le lingue di origine e destinazione

Per risultati ottimali, Apple consiglia di mantenere una distanza di 2-3 metri tra gli interlocutori. Se il rumore ambientale è troppo elevato, il sistema avvisa l’utente che la traduzione potrebbe risultare meno precisa.

I dispositivi compatibili con la Traduzione in tempo reale

Trattandosi di un’opzione legata ad Apple Intelligence, per poterla utilizzare è necessario avere un iPhone compatibile con gli strumenti AI dell’azienda di Cupertino, come i modelli iPhone 15 Pro e Pro Max, l’intera gamma iPhone 16 e i più recenti e iPhone 17 iPhone Air.

Inoltre, non tutti gli auricolari Apple potranno accedere alla funzione che resta un’esclusiva degli AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4 (con cancellazione attiva del rumore)

Le lingue supportate al lancio includono italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, portoghese brasiliano e cinese (semplificato e tradizionale) ma Apple ha già confermato che l’elenco verrà ampliato con i prossimi aggiornamenti software.

Quando sarà disponibile la funzione

Attualmente, la funzione è in fase di test per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program. La beta pubblica di Live Translation sarà distribuita entro il prossimo mese, con il rilascio globale previsto entro la fine dell’anno.