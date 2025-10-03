Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Il primo smartphone trifold di Samsung, chiamato Galaxy Z TriFold, potrebbe essere presentato alla fine di ottobre ma solo in alcuni mercati selezionati.

Sarà uno smartphone premium, caratterizzato da una scheda tecnica di altissimo livello e tante funzioni innovative per sfruttare al massimo lo schermo a tre pieghe.

Tra gli smartphone più attesi di questa stagione c’è sicuramente il primo trifold di Samsung, un dispositivo che da anni alimenta indiscrezioni e aspettative ma che, in effetti, non è mai venuto alla luce concretamente.

Poche ore fa, però, alcune fonti vicine al colosso sudcoreano della tecnologia, hanno anticipato che il debutto di questo device potrebbe essere molto vicino, rivelando anche il nome scelto dall’azienda: Samsung Galaxy Z TriFold che sembra prendere il posto di Samsung Galaxy G Fold.

Quando arriva il primo trifold di Samsung

Secondo l’agenzia di stampa Yonhap, pare Samsung abbia in mente di svelare il Galaxy G Fold durante il vertice APEC, in programma a Gyeongju il 31 ottobre e il 1° novembre. Non è chiaro, al momento, se si tratterà di un vero e proprio evento di lancio oppure se il colosso della tecnologia opterà per una dimostrazione “privata” in un contesto istituzionale.

Qualunque sia la scelta di Samsung, comunque, tutte le indiscrezioni a disposizione convergono nello stesso punto, indicando la fine di ottobre come la data di presentazione di questo atteso trifold.

Ben diverso, però, il discorso sull’arrivo sul mercato: pare infatti che, almeno in un primo momento, questo dispositivo sarà destinato a pochi mercati selezionati (probabilmente Corea del Sud e Cina). In caso di un riscontro positivo da parte dell’utenza, Samsung potrebbe valutare una versione Global che, probabilmente, arriverà nel 2026.

Come sarà il Samsung Galaxy TriFold

Le informazioni sul Galaxy Z TriFold restano ancora avvolte nel mistero, ma sappiamo che sarà un dispositivo premium, con un form factor davvero molto particolare che, al momento, ha un solo rivale con cui confrontarsi: il Huawei Mate XT Ultimate.

Secondo i rumor in rete il nuovo dispositivo pieghevole a tre pannelli dovrebbe offrire un display interno che, una volta aperto totalmente, arriverebbe a circa 10 pollici, avvicinandosi alle dimensioni di un tablet. A smartphone chiuso, il display esterno dovrebbe essere di circa 6,5 pollici.

Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 8 Elite oppure il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 affiancato da almeno 16 GB di RAM e, probabilmente, fino a 1 TB di memoria interna.

Per quel che riguarda il comparto fotografico dovrebbe essere molto simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold7, con un sensore principale da 200 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP con OIS e, probabilmente, zoom digitale fino a 100x. Nessuna conferma sulla fotocamera frontale ma potrebbe essere la stessa dell’altro modello, da 10 MP.

Lato connessioni, in base ai presunti processori in dotazione, è lecito ipotizzare la presenza del 5G, del WiFi 7, del Bluetooth 5.4, dell’USB-C 3.2, dell’NFC e delle varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente.

Per quel che riguarda la batteria, le indiscrezioni parlano di una capacità intorno ai 5.000 mAh, con supporto alla ricarica wireless e inversa ma, al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 16 con interfaccia One UI 8, arricchita da nuove funzionalità dedicate alla produttività per sfruttare al massimo tutte le configurazioni possibili del display a tre pieghe.

Infine, per il design pare che Samsung abbia optato per una lega di titanio e alluminio, pensata per garantire maggiore resistenza pur mantenendo il peso ridotto, probabilmente al di sotto dei 300 grammi.