Meta lancia in Italia l’app Meta AI con Vibes, un feed per creare e remixare video brevi generati dall’IA e condivisibili su Instagram, Facebook e chat

In sintesi

Meta AI debutta in Italia: un’unica app che riunisce strumenti creativi, conversazionali e di editing basati su intelligenza artificiale.

Vibes è il nuovo feed di video AI: consente di generare, personalizzare e remixare video brevi, anche importando contenuti dagli AI Glasses di Meta.

Si chiama Vibes e, per dirla in poche parole, permette di intrattenersi con video creati dalla IA. E, soprattutto, è da poco disponibile anche in Europa, Italia inclusa. L’annuncio arriva direttamente da Meta, che ha recentemente rilasciato anche nel nostro Paese l’app Meta AI, dentro la quale si trova appunto Vibes, un feed interamente dedicato alla creazione, al remix e alla condivisione di video brevi creati con l’intelligenza artificiale.

Cos’è e come funziona l’app Meta AI con Vibes

L’app Meta AI è, come suggerisce il nome, interamente dedicata all’intelligenza artificiale di Meta: in un’unica interfaccia sono riuniti infatti tutti gli strumenti creativi, conversazionali e di editing basati sulla IA.

Di base, all’interno dell’app si possono usare prompt testuali per vari scopi: avviare una conversazione con la IA di Meta, ad esempio, oppure fare un brainstorming, ottenere risposte e informazioni, modificare una foto, generare immagini e video da zero, e anche intervenire con ulteriori modifiche sui contenuti condivisi da altri utenti.

Con una dinamica simile a quella delle piattaforme social, le creazioni degli utenti possono infatti essere condivise e personalizzate da altri. I video si trovano appunto nel feed Vibes, che è interno all’app, ma possono essere pubblicati anche nelle Storie o nei Reel di Instagram e Facebook, oltre che inviati privatamente tramite chat.

Come usare le funzioni di Vibes su Meta AI

L’utilizzo dell’app Meta AI e di Vibes è molto intuitivo. Una volta scaricata e aperta l’applicazione, bisogna andare sul feed Vibes e cliccare su “Crea”.

A questo punto basta inserire un prompt testuale e aspettare che la IA generi quanto richiesto. Il risultato può essere ulteriormente personalizzato, mentre l’immagine statica può poi essere animata tramite la funzione “Anima”.

Per essere efficace, il prompt deve essere chiaro e dettagliato. Invece di “Un giardino fiorito”, è meglio scrivere “Un giardino fiorito che ispira serenità, illuminato dalle prime luci del mattino, cintato da un basso muro in mattoni, con alberi da frutto, cespugli di rose rosse e un prato con margherite e fiori gialli”. Più la descrizione è accurata, migliore sarà il risultato.

Creare dei video da zero non è comunque la sola opzione. Come accennato, è anche possibile ispirarsi a contenuti generati da altri utenti attraverso la funzione Remix, che serve a prendere spunto da contenuti esistenti personalizzandoli con nuovi stili o dettagli.

In che modo Meta AI interagisce con gli AI Glasses?

Interessante è il fatto che nell’app Meta AI possano finire anche contenuti “catturati” tramite AI Glasses. Chi indossa occhiali smart può scattare foto e registrare video in tempo reale, che possono poi essere importati direttamente nell’app.

Da qui si può poi intervenire con uno strumento di editing, anche aggiungendo effetti speciali, filtri, animazioni o semplicemente correzioni di luci e prospettiva. Anche in questo caso le immagini possono essere animate e trasformate in brevi video, magari con un testo o un sottofondo musicale.