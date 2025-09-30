Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple ha in programma diverse novità per il 2026 con i nuovi iPhone 18 Pro e l'iPhone con display pieghevole: conviene aspettare o acquistare un nuovo iPhone 17?

Apple

In sintesi

iPhone Fold e iPhone 18 Pro/Pro Max attesi nel 2026: il primo pieghevole Apple con display da 5,5" esterno e 7,8" interno, Touch ID e prezzo oltre il Pro Max; iPhone 18 Pro/Pro Max con chip più veloce, RAM potenziata, Face ID sotto al display e fotocamere migliorate.

iPhone 18 nel 2027: previsto insieme al modello 18e, con upgrade prestazionali ma senza rivoluzioni di design, mentre gli iPhone 17 e il nuovo iPhone Air restano ottime scelte immediate.

Apple ha appena presentato i nuovi iPhone 17 e tanti utenti si chiedono se effettuare l’acquisto o se aspettare il prossimo anno e l’arrivo dei nuovi iPhone 18 o di una novità assoluta per la gamma Apple, l’inedito iPhone Fold. Le novità per i prossimi smartphone dovrebbero essere diverse e, per alcuni, scegliere di non effettuare subito l’acquisto potrebbe essere la mossa giusta.

iPhone Fold: la grande novità del 2026?

Il nuovo iPhone con display pieghevole rappresenterà un punto di svolta per Apple che, dopo anni di attesa, è pronta a entrare nel mercato dei pieghevoli. Il modello, che potrebbe chiamarsi iPhone 18 Fold, dovrebbe avere un display esterno da 5,5 pollici e un display interno da 7,8 pollici. Non ci sarà il Face ID ma il dispositivo potrà contare sul Touch ID. Il prezzo rappresenterà un fattore al momento della scelta. Il primo pieghevole di Apple dovrebbe costare molto più di un Pro Max.

iPhone 18 Pro/Pro Max: un upgrade importante

Rispetto agli iPhone 17 Pro/Pro Max, i nuovi iPhone 18 Pro/Pro Max dovrebbero presentare diversi miglioramenti. Oltre a un chip più veloce, infatti, ci potrebbe essere un incremento della memoria RAM. Possibile anche il debutto del Face ID sotto al display oltre a una sostanziale riduzione delle dimensioni della Dynamic Island. Novità dovrebbero arrivare anche nel comparto fotografico, con un nuovo teleobiettivo e un possibile salto di qualità in termini di performance. Il debutto è previsto per il settembre del 2026.

iPhone 18: appuntamento al 2027

Nel corso del 2026 non ci dovrebbe essere spazio per un nuovo iPhone 18. Il modello potrebbe debuttare soltanto nel corso del 2027, insieme a un nuovo iPhone 18e. Le novità potrebbero essere limitate rispetto al nuovo iPhone 17 ma il miglioramento prestazionale dovrebbe essere marcato. Al momento, non ci sono informazioni in merito a un possibile cambio di design.

Conviene aspettare il 2026?

Apple continuerà a rinnovare la sua gamma di iPhone. Di conseguenza, ci sarà sempre un nuovo iPhone in arrivo da tenere d’occhio. Non esiste una risposta valida in assoluto. I nuovi iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max oltre alla novità assoluta di quest’anno, iPhone Air, rappresentano delle ottime soluzioni e stanno raccogliendo recensioni positive. Per questo motivo, chi ha bisogno di un nuovo iPhone oggi può puntare ad occhi chiusi su uno dei nuovi modelli. Chi, invece, è pienamente soddisfatto dal suo smartphone può attendere. Le novità in arrivo nei prossimi anni sono tante.

