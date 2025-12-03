Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Google

In sintesi

Android Show – XR Edition sarà l’occasione per scoprire gli ultimi sviluppi della piattaforma XR dedicata a visori e occhiali intelligenti.

Si prevedono annunci su Gemini, nuovi smart glasses e un ecosistema di dispositivi più ampio rispetto all’hardware Samsung.

Circa un anno fa Google annunciava ufficialmente Android XR, la versione del sistema operativo pensata per i dispositivi di realtà estesa, dai visori agli occhiali smart. L’obiettivo era creare un ambiente unificato capace di integrare esperienze immersive, assistenti intelligenti e interfacce multimodali. Ora, a distanza di dodici mesi, la piattaforma torna sotto le luci della ribalta: fra pochi giorni Google terrà infatti un evento live dedicato proprio alle novità in arrivo per Android XR, anticipando sviluppi che potrebbero segnare la prossima fase del mercato XR.

Cos’è e quando si tiene Android Show XR Edition 2025

Google ha annunciato una diretta interamente dedicata alla realtà estesa: si tratta di una trasmissione di circa mezz’ora intitolata The Android Show – XR Edition. Non è la prima volta che Google promuove questo genere di evento, che però questa volta, come suggerisce il nome, sarà tutto focalizzato sul mondo XR.

L’appuntamento è fissato per l’8 dicembre 2025 alle 10 del mattino, orario della costa occidentale degli Stati Uniti. In Italia corrisponde alle 19. L’evento sarà trasmesso online e servirà a illustrare lo stato della piattaforma, le funzionalità pensate per gli sviluppatori e le nuove capacità dei dispositivi XR che adotteranno Android nei prossimi mesi.

Quali novità ci si aspetta per Android XR l’8 dicembre 2025

Durante lo show Google dovrebbe approfondire gli sviluppi più recenti del sistema operativo, lasciando intuire come la realtà estesa si integrerà con l’ecosistema Android e con i servizi di intelligenza artificiale.

Molti osservatori prevedono un focus particolare su Gemini, il modello generativo di Google, che potrebbe diventare ancora più centrale nell’esperienza XR. È possibile che Gemini Live, l’interfaccia vocale interattiva presentata nel 2024, venga aggiornata con funzioni più versatili e vicine a quelle di un computer tradizionale, rendendo l’interazione in ambienti virtuali più naturale e immediata.

Nel video promozionale diffuso da Google compare inoltre un paio di occhiali dotati di una fotocamera laterale. L’immagine ha riacceso le aspettative su una possibile versione degli smart glasses sviluppati da Google insieme a Samsung, probabilmente focalizzati su audio e assistenza contestuale.

Questo dettaglio suggerisce che l’evento potrebbe includere un’anteprima hardware o quantomeno una dimostrazione di ciò che Android XR permetterà di fare con dispositivi più leggeri degli attuali visori.

Su quali dispositivi si può utilizzare Android XR

Il primo dispositivo realmente basato sulla piattaforma Android XR è Samsung Galaxy XR, sviluppato da Samsung in collaborazione con Google e disponibile sul mercato da ottobre. Tuttavia, Google è intenzionata a sganciare Android XR dall’associazione esclusiva con l’hardware Samsung, nella evidente prospettiva di costruire un ecosistema più ampio che coinvolga diversi produttori e dispositivi.

Tra i progetti attesi per il 2026 spicca ad esempio Project Aura di Xreal, un dispositivo che potrebbe essere tra i primi a sfruttare appieno le nuove API previste dalla piattaforma. Questa espansione verso nuovi partner potrebbe rendere Android XR una base comune per l’intero settore, favorendo la nascita di soluzioni compatibili e in dialogo tra loro.