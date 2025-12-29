Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Shutterstock

In sintesi

Le distrazioni digitali, come notifiche, giochi online, siti web e social media, sono una delle principali cause di calo della produttività durante il lavoro e lo studio.

Esistono tool specifici che aiutano a bloccare siti, app e notifiche, favorendo concentrazione e gestione del tempo.

Devi studiare o lavorare, ma non riesci a restare concentrato a lungo su ciò che devi fare? Potrebbe essere colpa delle continue distrazioni digitali. Notifiche di messaggistica, e-mail, social network sempre aperti in una scheda del browser o sullo smartphone accanto alla tastiera… anche una rapida occhiata può trasformarsi in minuti, se non ore, di tempo perso. Ogni dispositivo offre modalità come “Non disturbare” o strumenti di silenziamento delle notifiche, ma per chi lavora o studia esistono anche tool specifici progettati per ridurre le distrazioni digitali in maniera più strutturata ed efficace.

Come bloccare siti e social per un tempo limitato

Alcuni strumenti permettono di bloccare temporaneamente siti web e applicazioni, creando vere e proprie finestre di concentrazione molto utili per chi studia o lavora. Freedom è uno dei tool più completi, perché consente di sincronizzare il blocco delle distrazioni su più dispositivi contemporaneamente.

Una volta impostata una sessione, siti e app selezionati diventano inaccessibili sia su computer sia su smartphone, evitando di spostare semplicemente la distrazione da uno schermo all’altro. Inoltre, Freedom permette di programmare sessioni ricorrenti e, nei casi più estremi, di impedire l’interruzione anticipata del blocco.

Cold Turkey adotta un approccio ancora più rigido: una volta avviato il blocco, infatti, non consente ripensamenti. Questo tool può bloccare siti, app o addirittura l’intera connessione a internet, arrivando a impedire l’uso del computer per un periodo definito. Questo lo rende particolarmente adatto a chi tende ad aggirare facilmente le limitazioni più morbide.

Opal, invece, unisce il blocco delle distrazioni a un sistema di monitoraggio del tempo trascorso online. Questo strumento consente di creare sessioni di concentrazione programmabili, bloccando categorie intere come social media, giochi o app di messaggistica. Oltre a limitare l’accesso, fornisce statistiche e report che aiutano a comprendere quanto tempo viene realmente dedicato al lavoro rispetto alle distrazioni, favorendo una maggiore consapevolezza e benessere digitale.

Come evitare di distrarsi con pc e smartphone quando si lavora

Per chi lavora principalmente tramite browser e cerca una soluzione semplice, LeechBlock NG rappresenta un’opzione efficace. Si tratta di un’estensione che blocca l’accesso a determinati siti web, impedendo al browser di caricarli in orari prestabiliti o per un certo periodo di tempo.

È possibile creare regole diverse a seconda delle fasce orarie, adattando il livello di blocco alle esigenze. Ad esempio, una funzione interessante è la possibilità di introdurre un ritardo prima del caricamento di un sito. Questo meccanismo non vieta completamente l’accesso, ma spezza l’impulso automatico di aprire una pagina distraente.

È uno strumento particolarmente indicato per chi vuole ridurre le distrazioni senza ricorrere a soluzioni troppo invasive o rigide, mantenendo comunque un certo controllo sul proprio comportamento digitale.

Le app che migliorano la concentrazione

Accanto ai blocca-distrazioni esistono anche app che puntano a migliorare la concentrazione attraverso meccaniche motivazionali. Forest è uno degli esempi più noti, perché trasforma il tempo di lavoro in un’esperienza ludica. Durante una sessione di concentrazione viene piantato un albero virtuale che cresce solo se l’utente rimane focalizzato sull’attività, senza usare app distraenti.

Con il tempo, quindi, si può far crescere una foresta digitale che rappresenta visivamente l’impegno e la costanza nel lavoro o nello studio. Forest consente anche di definire app consentite, come editor di testi o e-mail professionali, e offre strumenti di monitoraggio della produttività. I progressi virtuali, inoltre, possono contribuire a progetti di piantumazione di alberi nel mondo reale.