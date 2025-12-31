Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

Google Docs può diventare uno strumento ancora più professionale grazie ad add-on che ampliano le funzioni di formattazione, scrittura e gestione dei contenuti.

Soluzioni come Text Cleaner, Doc Variables, Paperpile e Grammarly trasformano Docs in una piattaforma adatta anche a lavori complessi e tecnici.

Google Docs è uno dei servizi di scrittura più utilizzati al mondo grazie alla sua semplicità, all’accesso immediato via browser e alla possibilità di collaborazione in tempo reale. Tuttavia, quando i testi diventano lunghi, strutturati o destinati a un uso professionale o tecnico, le funzioni di base possono risultare limitanti. Proprio per questo Google ha aperto Docs agli sviluppatori di terze parti tramite il Workspace Marketplace, permettendo l’integrazione di estensioni capaci di migliorare notevolmente l’esperienza d’uso. Come spiega un approfondimento pubblicato dal sito Android Police, esistono diversi add-on che rendono Google Docs più efficiente, flessibile e adatto anche a flussi di lavoro avanzati.

Come formattare in modo smart i documenti in Google Docs

Uno dei problemi più comuni in Google Docs riguarda la formattazione del testo copiato da e-mail, siti web o PDF. Spaziature errate, link indesiderati e ritorni a capo casuali possono compromettere l’aspetto del documento.

Text Cleaner è un componente aggiuntivo pensato proprio per risolvere questi inconvenienti. Consente di ripulire il testo eliminando facilmente gli elementi superflui, mantenendo però stili essenziali come grassetto e corsivo, così da preservare la struttura del contenuto.

Per chi lavora su documenti lunghi e complessi, invece, c’è Doc Tools di Ablebits: una barra laterale che raccoglie in un solo posto tutti gli strumenti di formattazione normalmente sparsi nei menu di Google Docs. Permette, tra le altre cose, di gestire stili personalizzati, convertire numeri in lettere, ordinare il testo e navigare rapidamente tra titoli, tabelle e immagini, rendendo il lavoro più rapido e ordinato.

Come creare modelli di testo riutilizzabili in Google Docs

Quando si producono documenti ripetitivi come contratti, preventivi, fatture o report, la creazione manuale può far perdere molto tempo. Doc Variables nasce per semplificare questo processo.

Una volta avviato l’add-on, cioè l’estensione, viene generato automaticamente un modulo da compilare. Inserendo i dati richiesti, Google Docs crea il documento finale in modo immediato.

È una funzione utile soprattutto per chi ha bisogno di modelli di testo ricorrenti, ma dinamici e facilmente aggiornabili.

Quali sono le funzioni utili ma poco note di Google Docs

Google Docs può diventare anche un valido alleato nella scelta delle parole e nella gestione delle fonti. Ad esempio, OneLook Thesaurus è un’estensione che permette di cercare termini per sinonimi e per significato: è ideale quando si ha in mente un concetto, ma non la parola esatta.

Per chi scrive articoli accademici o documenti scientifici, invece, Paperpile offre una gestione completa delle citazioni direttamente in Google Docs. L’estensione consente di inserire riferimenti bibliografici, formattare automaticamente la bibliografia e collaborare in tempo reale con altri autori, mantenendo le citazioni sempre aggiornate.

Come usare Google Docs per documenti tecnici e professionali

Anche la scrittura tecnica trova spazio in Google Docs grazie ad alcune estensioni mirate. Code Blocks ad esempio permette di inserire frammenti di codice ben formattati, con evidenziazione automatica della sintassi e uno stile leggibile.

Mermaid è invece pensato per chi ha bisogno di diagrammi e schemi. Attraverso un semplice linguaggio testuale, questo tool consente di generare diagrammi di flusso, grafici e schemi che restano collegati al codice sorgente, aggiornandosi automaticamente a ogni modifica.

Infine, Grammarly è un alleato per chi scrive in lingua inglese e ha bisogno di controllare la qualità del testo. Oltre a correggere errori grammaticali e di punteggiatura, il tool suggerisce miglioramenti su chiarezza, tono e scorrevolezza, aiutando a rendere i documenti più efficaci e adatti a contesti lavorativi formali. È uno strumento utile specialmente per chi non è madrelingua inglese, ma ha bisogno di comunicare con clienti all’estero in modo chiaro e professionale.