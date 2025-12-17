Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

Il brain rot è l’effetto di un’esposizione continua a social e stimoli digitali che altera attenzione, memoria e motivazione, soprattutto nei più giovani.

La Gen Z sta sperimentando strategie concrete, dai digital detox agli spazi phone-free, per recuperare lucidità mentale senza rinunciare del tutto alla tecnologia.

Il termine brain rot, letteralmente “marciume cerebrale”, viene usato sempre più spesso per descrivere una sensazione diffusa di annebbiamento mentale, difficoltà di concentrazione e perdita di motivazione. Alla base c’è l’eccesso di vita digitale: ore passate a scorrere contenuti, notifiche continue e stimoli rapidi che catturano l’attenzione ma affaticano il cervello. Proprio la Gen Z, cresciuta immersa nella tecnologia e nei social media, sta iniziando a riconoscere il problema e a reagire. Lo dimostra una tendenza in crescita che punta a contrastare il brain rot con soluzioni pratiche e sempre più supportate dalla scienza.

Quali sono gli effetti del brain rot e perché dobbiamo preoccuparci

Il brain rot non indica un danno fisico al cervello, ma un insieme di effetti negativi legati all’uso intenso e continuo di piattaforme digitali.

Social network e video brevi stimolano costantemente il rilascio di dopamina (detto anche dopamine rush), il neurotrasmettitore legato alla ricompensa. Questo meccanismo, ripetuto all’infinito, crea una sorta di dipendenza da gratificazioni rapide che rende più difficile mantenere l’attenzione su attività lente e impegnative.

Il neuroscienziato Earl Miller del MIT ha spiegato a National Geographic che il problema non è la tecnologia in sé, ma l’ambiente cognitivo che crea: il cervello umano non è progettato per gestire flussi incessanti di informazioni. Il risultato può essere un declino delle funzioni cognitive, una minore capacità di richiamo e ritenzione delle informazioni, difficoltà di memoria e una sensazione di affaticamento mentale costante. Alcuni studi parlano anche di invecchiamento cerebrale accelerato.

La Gen Z è particolarmente predisposta a questi effetti perché ha avuto accesso alla tecnologia fin dall’infanzia. Smartphone, social e piattaforme di intrattenimento hanno accompagnato le fasi cruciali dello sviluppo cerebrale, rendendo questa generazione più vulnerabile agli effetti del brain rot rispetto a quelle precedenti.

In che modo possiamo contrastare il brain rot

Di fronte a questo scenario, molti giovani stanno cercando soluzioni concrete. Sui social, soprattutto su TikTok, creator e influencer promuovono strategie per ridurre il brain rot e il sovraccarico digitale.

Una delle più semplici e diffuse consiste nell’allontanare fisicamente lo smartphone quando si rientra a casa, appendendolo da qualche parte o lasciandolo in un’altra stanza per limitare l’uso automatico e compulsivo.

Si stanno diffondendo anche strumenti di digital detox, come app che bloccano le piattaforme più distraenti o che aiutano a monitorare il tempo trascorso online. Accanto a questi, crescono i luoghi phone-free: ristoranti, eventi e spazi sociali in cui l’uso dello smartphone è vietato o fortemente scoraggiato, per favorire la presenza mentale e l’interazione reale.

Queste strategie non mirano a eliminare il digitale, ma a rimetterlo sotto controllo, trasformandolo da fonte di stress a strumento consapevole.

Quali sono i benefici di disintossicarsi dallo smartphone

Tra le strategie anti–brain rot più efficaci c’è anche la pianificazione intenzionale del tempo offline. Molti giovani si creano veri e propri programmi personali con libri da leggere, corsi da seguire, ricette da imparare o nuove competenze pratiche da acquisire, magari coltivando un hobby. Questo approccio stimola il cervello in modo attivo e rafforza le connessioni cognitive.

Un altro elemento chiave è l’impegno sociale. Interagire con altre persone, giocare insieme, conversare senza schermi migliora la salute mentale e sostiene le funzioni cognitive. Anche programmare pause regolari dai social, magari con app specifiche o un timer, aiuta il cervello a recuperare e a ridurre l’affaticamento da multitasking.

Le attività consigliate contro il brain rot includono la lettura, la scrittura, l’ascolto consapevole della musica, le passeggiate e i giochi che richiedono strategia. I benefici sono una maggiore flessibilità cognitiva, un miglioramento della memoria, una concentrazione più stabile e una sensazione generale di maggiore lucidità.

Lasciare lo smartphone in un’altra stanza, anche solo per qualche ora al giorno, può diventare un gesto semplice ma potente per proteggere il cervello nel lungo periodo.