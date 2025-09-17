Quali sono le reti mobili migliori in Italia? La classifica 2025

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Altroconsumo ha pubblicato la classifica 2025 delle reti mobili italiane: Vodafone al primo posto, Fastweb cresce grazie al 5G e supera TIM, mentre WindTre e Iliad restano più indietro per velocità e stabilità

In sintesi

Vodafone è al primo posto per qualità della rete mobile in Italia nel 2025, davanti a Fastweb e TIM.

WindTre e Iliad chiudono la classifica, mentre il 5G triplica le prestazioni rispetto al 4G.

Navigare, guardare video in streaming, lavorare da remoto: la rete mobile è ormai una parte essenziale della vita quotidiana. Ma quali operatori offrono davvero le migliori prestazioni? A questa domanda risponde Altroconsumo, che ha pubblicato l’inchiesta annuale 2025 sulla qualità della rete mobile in Italia, basata su oltre 14.500 utenti e più di 1 milione di test effettuati tramite l’app CheBanda tra luglio 2024 e giugno 2025.

Il quadro che emerge è chiaro: Vodafone si conferma al primo posto, ma la vera sorpresa è la crescita di Fastweb, che grazie al 5G conquista il secondo posto davanti a TIM. Più indietro WindTre e Iliad, che restano stabili ma lontane dai primi.

La classifica 2025 di Altroconsumo

L’indagine conferma un dominio consolidato ma evidenzia anche cambiamenti significativi nella parte alta della graduatoria. Altroconsumo ha stilato la classifica considerando velocità di download e upload, navigazione web e streaming video, combinando i risultati di 4G e 5G. Questi i punteggi complessivi:

Vodafone : 77.527 punti

: 77.527 punti Fastweb : 49.725 punti

: 49.725 punti TIM : 48.048 punti

: 48.048 punti WindTre : 36.552 punti

: 36.552 punti Iliad: 26.430 punti

Vodafone mantiene così la leadership grazie a copertura e stabilità, mentre Fastweb ottiene un balzo in avanti significativo rispetto agli anni precedenti.

Il ruolo decisivo del 5G nella classifica delle reti mobili

La novità più importante è l’impatto del 5G, che sta cambiando il mercato e spingendo alcuni operatori verso l’alto. In media, la velocità di download con il 5G è tre volte superiore a quella del 4G per tutti gli operatori. Ecco alcuni dati:

Vodafone : da 77 Mbps (4G) a 217 Mbps (5G)

: da 77 Mbps (4G) a 217 Mbps (5G) TIM : da 45 a 116 Mbps

: da 45 a 116 Mbps Fastweb : da 45 a 106 Mbps

: da 45 a 106 Mbps WindTre : da 33 a 93 Mbps

: da 33 a 93 Mbps Iliad: da 29 a 65 Mbps

Fastweb è l’operatore che registra la quota più alta di test svolti in 5G, segno che i suoi utenti riescono a connettersi più spesso alla nuova rete. È un fattore che ha inciso in modo decisivo sul suo posizionamento in classifica.

Cosa cambia per gli utenti e come scegliere l’operatore mobile

La classifica non si limita a fotografare lo stato del mercato, ma diventa anche un orientamento concreto per chi deve scegliere a quale operatore affidarsi. Vodafone si conferma la rete più stabile e performante, adatta a chi cerca affidabilità costante. TIM garantisce una copertura estesa sul territorio nazionale, risultando competitiva soprattutto nelle grandi città.

Fastweb si distingue per l’ampio utilizzo del 5G e rappresenta una valida alternativa per chi vuole sperimentare le potenzialità della nuova rete. WindTre e Iliad, invece, continuano a puntare su offerte tariffarie convenienti: sono opzioni interessanti per chi mette al primo posto il risparmio, pur accettando qualche compromesso in termini di velocità e stabilità del segnale.