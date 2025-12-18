Quali sono le nuove professioni che stanno nascendo grazie all'AI

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con l’arrivo dell’AI molti posti di lavoro sono a rischio ma è anche vero che questa tecnologia ne sta già creando di nuovi, cambiando il volto delle aziende

In Sintesi

Nonostante l’intelligenza artificiale causerà la perdita di decine di milioni di posti di lavoro, il World Economic Forum prevede un saldo globale positivo di circa 14 milioni di nuovi impieghi.

I licenziamenti attuali sono infatti accompagnati dalla nascita di ruoli inediti che stanno già trasformando il mercato del lavoro.

Secondo le previsioni degli esperti, nei prossimi cinque anni decine di milioni di posti di lavoro andranno persi a causa dell’introduzione dell’intelligenza artificiale. I recenti licenziamenti su scala globale confermano questa previsione ma, al fianco dei ruoli destinati a scomparire ne stanno già arrivando di nuovi, creati propri dalla tecnologia.

Secondo il World Economic Forum, sottraendo i posti di lavoro persi da quelli creati, il saldo globale sarà positivo con circa 14 milioni di nuovi impieghi nel mondo. Non si tratta di professioni di un futuro lontano, ma di ruoli che stanno già prendendo forma oggi e sono già molto richiesti dalle aziende.

Vediamo, allora, quali sono queste nuove professioni che stanno nascendo grazie all’intelligenza artificiale.

Data Annotator, il “tutor” dell’algoritmo

Tra i ruoli emergenti c’è quello del Data Annotator, noto anche come digital accessibility analyst. Si tratta della figura che insegna all’algoritmo a comprendere correttamente il mondo reale, colmando il divario tra codice e esperienza umana.

Il lavoro consiste nella creazione di dataset di alta qualità, attraverso l’annotazione e la classificazione precisa del codice secondo regole strutturate, per evitare errori di accessibilità che l’automazione tradizionale non intercetta.

Prompt Engineer, la persona che “parla” all’intelligenza artificiale

Il Prompt Engineer è responsabile della progettazione, ottimizzazione e gestione delle funzionalità basate su modelli linguistici di grandi dimensioni. Collabora con i team di ricerca, sviluppo e prodotto per trasformare l’AI in strumenti concreti.

Il ruolo prevede la progettazione di esperimenti, workflow di prompt, sistemi di valutazione e l’implementazione di architetture complesse nei prodotti. Richiede pensiero analitico, sensibilità di prodotto e una profonda conoscenza del comportamento degli LLM.

AI Security Researcher per la ricerca delle vulnerabilità

Con la diffusione dei modelli linguistici nei prodotti commerciali, è nata anche la figura dell’AI Security Researcher che ha il compito è individuare le debolezze dei modelli e sviluppare difese contro attacchi e fughe di dati. Servono competenze ibride tra data science e cybersecurity, oltre a familiarità con le tecniche di attacco ai modelli AI

Forward Deployed Engineer, come testare l’AI sul campo

Il Forward Deployed Engineer è una figura ibrida tra ingegnere, consulente e sviluppatore. Il suo obiettivo è portare i progetti AI dal prototipo alla produzione presso i clienti, fungendo da interprete tra esigenze di business e sviluppo tecnico. Richiede esperienza in ambito AI, conoscenze di front-end e back-end, oltre a una visione strategica.

Fullstack AI Engineer per lo sviluppo end-to-end

Il Fullstack AI Engineer segue l’intero ciclo di vita di un prodotto AI, dall’idea alla messa in produzione. Integra modelli, sistemi di valutazione, dati e interazioni uomo-macchina.

Director of AI Content & Innovation, il ponte tra contenuti e tecnologia

Questa figura guida l’innovazione all’incrocio tra tecnologia, contenuti e prodotto. Analizza le nuove tecnologie AI, progetta i percorsi utente e forma i clienti sull’utilizzo degli strumenti.

AI Optimization Specialist, la SEO per i modelli linguistici

Conosciuto anche come AIO, questo ruolo ottimizza contenuti e conoscenza aziendale per i modelli linguistici, in modo simile a quanto fa la SEO per i motori di ricerca. Si occupa di migliorare il recupero delle informazioni, condurre test, collaborare con diversi team e monitorare le performance dell’AI.

AI Developer, lo sviluppatore di nuova generazione

L’AI Developer sviluppa soluzioni avanzate di intelligenza artificiale, come chatbot, infrastrutture RAG e applicazioni basate su agenti. Lavora a stretto contatto con team di dati e cloud per implementare architetture modulari.

Head of AI Transformation, la figura che guida il cambiamento

Il responsabile della trasformazione AI guida l’adozione dell’intelligenza artificiale all’interno dell’organizzazione, promuovendo un cambiamento culturale e operativo. Analizza i processi, introduce automazioni e allinea gli strumenti AI agli obiettivi di business.

Product Engineer, come integrare l’AI nei prodotti

Il Product Engineer integra strumenti di intelligenza artificiale in tutte le fasi di sviluppo del prodotto, dalla ricerca al rilascio, accelerando tempi e produttività.