Shutterstock

In sintesi

WhatsApp ora consente di reagire rapidamente alle chiamate perse e lasciare messaggi vocali o video, integrando funzioni simili alla segreteria telefonica.

La piattaforma inoltre amplia le capacità di intelligenza artificiale con Midjourney e Flux e migliora l’esperienza desktop con media centralizzati e anteprime link ottimizzate.

Le novità su WhatsApp apparentemente non finiscono mai. Recentemente la popolare piattaforma di messaggistica ha modificato le proprie impostazioni vietando dal 2026 i chatbot AI non sviluppati da Meta, mentre sono in arrivo prossimamente funzioni che promettono di migliorare sicurezza e privacy dell’account. Nel frattempo, altri aggiornamenti sono già stati annunciati e introdotti con l’obiettivo di supportare gli utenti che vogliono comunicare in modo più rapido, fluido e creativo.

Cosa sono le nuove reazioni alle chiamate su WhatsApp

Tra le novità più interessanti ci sono le reazioni alle chiamate perse. In passato, quando una chiamata non riceveva risposta, WhatsApp mostrava solo una semplice notifica nella chat. Con il nuovo aggiornamento, invece, l’app offre opzioni di interazione contestuali direttamente nel flusso della conversazione. Questo significa che l’utente può reagire subito a una chiamata persa, senza dover avviare manualmente una nuova comunicazione.

Ma cosa succede nella pratica? Grazie a Missed Call Messages, che di fatto funziona come una segreteria telefonica integrata, quando un contatto non risponde a una chiamata audio o video, WhatsApp consente di lasciare immediatamente un breve messaggio vocale o video. L’opzione compare sotto l’avviso della chiamata persa, tramite un pulsante dedicato, ed è integrata nella chat.

A differenza delle segreterie tradizionali, in questo caso non è necessario accedere a una casella separata, perché il messaggio resta visibile nella conversazione. Lo scopo è rendere più veloce ed efficiente la gestione delle chiamate, soprattutto quando non è possibile rispondere in tempo reale.

In che modo WhatsApp integra la generazione di contenuti IA

Intanto, WhatsApp continua a investire anche sull’intelligenza artificiale. Con gli ultimi aggiornamenti, Meta AI integra nuovi modelli di generazione delle immagini di terze parti, come Midjourney e Flux.

Questa scelta permette di ottenere immagini più dettagliate e di qualità superiore, soprattutto quando si utilizzano prompt complessi. Oltre alla generazione di immagini, l’IA consente anche di trasformare foto statiche in brevi animazioni video.

Tutta l’elaborazione avviene nel cloud, riducendo il carico sullo smartphone (è però necessaria una connessione stabile). L’obiettivo è rendere WhatsApp uno strumento sempre più creativo e multimediale.

Quali sono le novità che migliorano WhatsApp desktop

Anche le versioni desktop di WhatsApp per Windows e macOS ricevono importanti miglioramenti con questo recente aggiornamento. È stato introdotto un nuovo pannello Media nella barra laterale, che raccoglie documenti, link e immagini in un’unica sezione facilmente consultabile.

Questo rende molto più semplice recuperare file e contenuti condivisi in passato, un aspetto particolarmente apprezzato da chi utilizza WhatsApp per lavoro. Inoltre, le anteprime dei link sono state rese più compatte e ottimizzate, migliorando la leggibilità delle chat e la tutela della privacy.

Infine, a completare il quadro ci sono aggiornamenti alle chiamate di gruppo, con funzioni che mettono automaticamente in evidenza chi sta parlando durante una videochiamata.