In sintesi

Veo 3.1 introduce nuove funzioni di editing in Flow, tra cui gestione di luci, ombre e audio per generare video AI sempre più realistici.

Presto sarà possibile anche rimuovere oggetti dai video con ricostruzione automatica dello sfondo.

Quando era stato lanciato, Veo 3 aveva lasciato tutti a bocca aperta per la sua capacità di creare video così realistici da risultare quasi impossibili da distinguere da quelli reali. Ora quel livello è stato superato: con Veo 3.1, Google porta la generazione video basata su intelligenza artificiale a un nuovo standard di realismo e controllo creativo.

Cosa cambia con l’aggiornamento a Veo 3.1

Veo 3.1 è l’ultima versione del modello video AI di Google, disponibile come anteprima a pagamento tramite Gemini API per gli sviluppatori e integrata anche nell’app Gemini. Ma il cuore dell’esperienza si trova in Flow, lo strumento di filmmaking basato su IA che consente di creare, modificare e rifinire video a partire da semplici immagini o prompt testuali. Con questo aggiornamento, Flow diventa ancora più potente: gli utenti possono ad esempio aggiungere o modificare luci e ombre nei video, migliorando la resa visiva e rendendo le scene generate ancora più credibili.

L’imprecisione delle ombre tra l’altro è (o forse dovremmo ormai dire: era) uno degli indizi da tenere d’occhio per individuare i deepfake che si spacciano per reali, perché spesso le luci non sono perfettamente coerenti con i movimenti e gli elementi di un video IA. L’ultimo aggiornamento di Flow ci ricorda invece che è e continuerà a essere soprattutto il senso critico di ciascuno il primo antidoto per riconoscere i video generati con AI usati per fini malevoli, ad esempio truffe.

Inoltre, su Flow c’è anche la funzione “Ingredienti per Video” (“Ingredients to Video”), che permette di generare un intero video partendo da tre immagini di riferimento, che vengono utilizzate dall’IA come base visiva e narrativa per costruire il risultato finale: ora, anche con audio.

Quali sono le nuove funzioni di Flow con Veo 3.1

Con Veo 3.1, su Flow sono state introdotte anche altre funzionalità interessanti che promettono di rendere i video generati con AI sempre più facili da produrre.

Ad esempio, “Da Fotogrammi a Video” (“Frames to Video”): questa funzione consente di creare un filmato fluido che collega un’immagine iniziale a una finale, con l’aggiunta di audio generato automaticamente per rendere la transizione più naturale. “Estensione di Scena” (“Scene Extension”) invece permette di prolungare una clip esistente aggiungendo fino a un minuto di video generato, completo di suono e continuità visiva.

È in arrivo anche una funzione che consentirà la rimozione automatica di oggetti. Google ha annunciato che presto gli utenti potranno eliminare “qualsiasi cosa” da un video, con l’IA che ricostruirà sfondo e scena per far sembrare che l’oggetto non sia mai esistito.

Come e dove usare Veo 3.1 per generare video AI

Veo 3.1 mantiene lo stesso prezzo della versione precedente, ma promette un salto di qualità notevole. Attualmente è accessibile agli sviluppatori tramite Gemini API, ma anche agli utenti dell’app Gemini, dove le funzioni di Flow sono già abilitate.