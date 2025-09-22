Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Gemini disponibile su Chrome per tutti gli utenti desktop in USA. In arrivo AI Mode e nuove funzioni agentiche che migliorano organizzazione e sicurezza online

In sintesi

Gemini arriva su Chrome per tutti e segna un passo importante nell’evoluzione del browser di Google. Dopo una fase iniziale in cui le funzionalità erano riservate esclusivamente agli abbonati a Google AI Pro e Google AI Ultra, ora Gemini negli Stati Uniti debutta ufficialmente per tutti gli utenti desktop di Chrome sia su Mac sia su Windows. La novità è stata annunciata in questi giorni da Google, e non è l’unica. Il colosso di Mountain View ha infatti comunicato anche l’introduzione di AI Mode, una modalità avanzata di ricerca che presto arricchirà la barra degli indirizzi di Chrome con la capacità di gestire domande complesse e interazioni più naturali.

Cos’è e come funziona AI Mode su Google Chrome

AI Mode è uno strumento di ricerca potenziato dall’intelligenza artificiale e, secondo quanto annunciato da Google in questi giorni, presto verrà integrato direttamente nella barra degli indirizzi di Chrome. Invece di digitare semplici parole chiave, gli utenti potranno formulare richieste complesse, con la possibilità di fare domande successive per approfondire il tema.

Per esempio, chi sta pianificando l’acquisto di un nuovo smartphone non dovrà più limitarsi a scrivere nella barra di ricerca “miglior smartphone 2025”, ma potrà chiedere: “Qual è il miglior smartphone con ottima fotocamera e batteria di lunga?”. Una volta ottenuta una prima risposta, si potranno aggiungere ulteriori domande, tipo: “Mostrami un confronto tra i modelli con ricarica rapida” o “Quali sono i modelli migliori per chi viaggia spesso?”.

Il vantaggio principale è che AI Mode non si limiterà a restituire un elenco di link come risposta, ma elaborerà i dati creando tabelle, riassunti e panoramiche interattive che semplificano la scelta dell’utente. In questo modo la ricerca promette di diventare più veloce, smart e personalizzata.

Quali sono le nuove funzionalità agentiche di Gemini annunciate da Google

Google ha anche annunciato l’introduzione delle cosiddette capacità agentiche di Gemini. Ma cosa significa esattamente? In poche parole, si tratta della possibilità per l’intelligenza artificiale non solo di fornire risposte, ma anche di svolgere azioni concrete al posto dell’utente.

Gemini può già lavorare su più schede di Chrome, rendendo più semplice la ricerca, la pianificazione e l’organizzazione. Ad esempio, si può chiedere all’assistente AI di fare un confronto tra una serie di prodotti analoghi, le cui caratteristiche sono però illustrate in più schede aperte contemporaneamente. In futuro sarà anche possibile chiedere a Gemini di recuperare schede aperte in precedenza e già chiuse. Ad esempio: “Su quale sito ho visto l’abito blu a fiori la scorsa settimana?”.

In sostanza, Gemini diventerà sempre più in grado di organizzare attività complesse, come pianificare un viaggio raccogliendo e confrontando informazioni su voli, hotel e attrazioni, ed eventualmente procedendo con le prenotazioni. Allo stesso modo, potrà assistere nello shopping online, mettendo a confronto prodotti diversi, inserendoli direttamente nel carrello e lasciando all’utente solo la conferma finale dell’acquisto.

Secondo quanto annunciato da Google, in futuro Gemini dialogherà in maniera fluida anche con altre app come Calendar, YouTube e Maps. Questo permetterà alla IA con capacità agentiche di fissare appuntamenti, ad esempio, oppure trovare rapidamente un punto preciso in un video su YouTube, o ancora recuperare indicazioni stradali senza cambiare pagina.

In che modo Gemini proteggerà gli utenti dalle truffe

Oltre alle funzioni legate alla produttività e alla ricerca, Google ha annunciato anche novità sul fronte della sicurezza. Grazie al modello Gemini Nano, Chrome sarà infatti in grado di individuare e bloccare tentativi di truffa online generati dalla IA, come falsi avvisi di virus o promozioni ingannevoli.

In parallelo, Google introdurrà la possibilità di reimpostare automaticamente le password compromesse con un solo clic – una funzionalità che sarà attiva solo sui siti supportati. Se Chrome rileva che una password è stata violata, l’utente potrà lasciare che il sistema generi e salvi una nuova credenziale sicura, senza ulteriori passaggi complessi.