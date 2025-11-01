Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Canva presenta un modello di design e un assistente IA integrato che rivoluzionano la creazione grafica, unendo semplicità d’uso e potenza dell’intelligenza artificiale

In sintesi

Canva introduce un modello di design intelligente con funzioni avanzate e un assistente IA.

I nuovi strumenti IA introdotti semplificano la creazione, l’analisi e la gestione dei progetti grafici.

Canva è una piattaforma nata per permettere a chiunque di creare grafiche, presentazioni, siti web e contenuti visivi in modo semplice e intuitivo, pur non avendo competenze di design. La sua forza è sempre stata l’accessibilità, insomma, anche senza chiedere l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Ora però Canva abbraccia ancora di più il mondo AI e fa un salto in avanti: non solo semplifica la progettazione, ma la potenzia, offrendo strumenti smart che generano risultati professionali in pochi istanti.

Cos’è il nuovo modello di design lanciato da Canva

Il nuovo modello di design sviluppato da Canva è un sistema di intelligenza artificiale in grado di comprendere i livelli e gli elementi che compongono un progetto grafico.

A differenza dei generatori di immagini tradizionali, che producono risultati piatti e non modificabili, questo modello genera composizioni con livelli ed elementi editabili. Ciò significa che ogni parte di un design può essere adattata, spostata o sostituita senza perdere qualità o coerenza.

Come ha spiegato Robert Kawalsky, responsabile globale del prodotto di Canva: «Quello che abbiamo scoperto è che le persone vogliono sì partire da un prompt e arrivare lontano, ma desiderano anche poter intervenire direttamente sul design».

In pratica, con questo nuovo modello Canva unisce la potenza generativa dell’IA alla libertà creativa dell’utente, offrendo un’esperienza di design più flessibile. Il modello funziona in modo trasversale su diversi formati: dai post per i social media alle presentazioni, fino ai siti web e alle lavagne digitali.

A cosa serve l’assistente Canva AI e come usarlo

Un’altra novità della piattaforma riguarda l’assistente IA, chiamato Canva AI, che è uno strumento che trasforma le idee scritte in contenuti visivi pronti all’uso.

L’assistente è integrato in tutta la piattaforma e funziona come una chat: basta digitare un prompt testuale per ottenere immagini, presentazioni o elementi grafici coerenti con le richieste.

Questo assistente, già introdotto in una versione iniziale all’inizio dell’anno, ora è disponibile in ogni sezione dell’interfaccia, compresi i pannelli di design ed elementi. Gli utenti possono persino menzionarlo nei commenti (usando @) durante la collaborazione su un progetto. Così facendo, possono ricevere suggerimenti in tempo reale.

La nuova versione dell’assistente è in grado di generare oggetti 3D, replicare stili artistici e adattarsi al tono visivo del brand. Canva AI non è solo un generatore automatico, quindi, ma diventa in questa evoluzione un vero e proprio compagno creativo.

Quali sono i nuovi strumenti di Canva basati su IA

Oltre al modello di design e all’assistente intelligente, Canva ha introdotto una serie di strumenti innovativi basati sull’intelligenza artificiale.

Tra le novità più importanti c’è Canva Grow, una piattaforma di marketing completa che integra la creazione di contenuti con l’analisi delle performance pubblicitarie. Grazie a questa funzione, i marketer possono progettare, misurare e pubblicare le proprie campagne direttamente su piattaforme come Meta.

Canva ha inoltre aggiunto un sistema di fogli di calcolo connesso alla funzione per creare mini app tramite prompt. In questo modo gli utenti possono trasformare i dati in widget di visualizzazione interattivi, perfetti per report e dashboard.

Un’altra novità è la possibilità di creare moduli e sondaggi direttamente su Canva, un’alternativa semplice e visivamente accattivante a strumenti come Google Forms. È anche possibile progettare email personalizzate coerenti con l’identità visiva del brand.

Infine, dopo l’acquisizione della suite professionale Affinity, Canva ha annunciato che questa sarà gratuita per sempre e completamente integrata nella piattaforma. Gli strumenti vettoriali, raster e di impaginazione di Affinity saranno riuniti in un’unica interfaccia, consentendo ai designer di passare con fluidità tra Canva e Affinity, utilizzando anche le funzioni di Canva AI all’interno del software professionale.