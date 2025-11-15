Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

Google introduce funzioni avanzate di shopping AI, tra cui AI Mode e un nuovo check-out automatico che semplificano la ricerca e l’acquisto dei prodotti.

Arrivano anche le chiamate automatizzate ai negozi, utili per verificare disponibilità e prezzi senza perdere tempo.

Fare shopping può essere un piacere, soprattutto quando si entra in negozio, si toccano i prodotti, si chiacchiera con i commessi e si vive l’atmosfera delle vetrine, magari proprio durante il periodo natalizio.

È anche vero, però, che i negozi affollati e le lunghe attese alle casse possono trasformare l’esperienza in una piccola impresa. Per chi preferisce comodità e rapidità, l’intelligenza artificiale sta diventando una soluzione sempre più efficace ed efficiente.

Google ha pensato proprio a questo, presentando una serie di nuovi strumenti AI progettati per migliorare l’esperienza di shopping online proprio mentre ci si avvicina alle festività natalizie.

In che modo AI Mode aiuta a fare acquisti migliori

L’obiettivo delle nuove funzionalità introdotte da Google è rendere lo shopping online meno faticoso e molto più naturale. AI Mode, la modalità conversazionale di Google Search, permette ad esempio di fare ricerche utilizzando il linguaggio comune, proprio come se si stesse parlando con un assistente personale in negozio.

Grazie al supporto dello Shopping Graph, che raccoglie oltre 50 miliardi di prodotti costantemente aggiornati, l’AI è in grado di restituire risposte su misura, corredate da immagini, disponibilità effettiva dei prodotti, recensioni e prezzi.

Se si cercano, ad esempio, maglioni autunnali, l’AI mostra direttamente le immagini degli articoli disponibili. Se invece si desidera confrontare prodotti, come cosmetici o dispositivi elettronici, AI Mode restituisce tabelle comparative ricche di dettagli.

Le nuove funzioni stanno inoltre arrivando nell’app Gemini, dove le risposte non si limiteranno più a semplici suggerimenti testuali, ma includeranno idee più articolate e contestualizzate.

Cos’è e come funziona il check-out agentico

Tra le novità più rilevanti c’è il check-out agentico, una funzione attualmente in rollout negli Stati Uniti che permette all’AI di gestire l’acquisto vero e proprio. Ma come funziona esattamente?

Dopo aver monitorato il prezzo di un prodotto, l’utente può chiedere a Google di acquistarlo automaticamente quando scende entro il budget prefissato. L’operazione avviene sul sito del negoziante tramite Google Pay, con conferma finale da parte dell’utente per i dettagli di spedizione e pagamento.

Questa funzione è utile sia ai consumatori, che non devono controllare continuamente offerte e ribassi, sia ai rivenditori, che possono riconquistare clienti che altrimenti avrebbero rinunciato all’acquisto. Il sistema si basa sempre sullo Shopping Graph e sull’infrastruttura G Pay, garantendo informazioni accurate e pagamenti sicuri.

In che modo la IA può aiutare lo shopping natalizio (e non solo)

Un’altra novità pensata per semplificare lo shopping, soprattutto durante i periodi più affollati come il Natale, è l’intelligenza artificiale che chiama i negozi al posto dell’utente.

Basata sulla tecnologia Duplex, questa funzione permette all’assistente di telefonare ai negozi locali per verificare la disponibilità di un prodotto, il prezzo e l’eventuale presenza di promozioni. L’utente deve solo indicare cosa sta cercando e l’AI restituirà un riepilogo delle informazioni raccolte.

Questa funzione è già in distribuzione negli Stati Uniti per categorie come giocattoli, elettronica e prodotti per la cura della persona. Per attivarla basta cercare un prodotto “vicino a me” e selezionare l’opzione “Let Google Call”.

Google assicura che le chiamate saranno rispettose dei negozianti, con messaggi chiari, frequenza limitata e la possibilità per i retailer di disattivare il servizio.