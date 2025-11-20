Stanchi di Microsoft Office? Ecco le migliori alternative gratuite

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Quali sono le migliori alternativa alla suite di produttività di Microsoft? L’analisi dei principali concorrenti tra sistemi open source e soluzioni su cloud

Per anni l’ecosistema Microsoft ha rappresentato l’idea di lavoro digitale per intere generazioni di professionisti. Strumenti come PowerPoint, Word ed Excel sono diventati centrali nella produttività a tutti i livelli, diventando di fatto dei veri e propri standard.

Nel tempo, però, questi prodotti si sono evoluti, arrivando a diventare sempre più complessi, pesanti e spesso legati a modelli di abbonamento. In molti casi, l’aumento di funzionalità ritenute da molti superflue, unito a un costo crescente e a una dipendenza costante dal cloud, ha spinto gli utenti verso altre soluzioni, più semplici e immediate, pensate sul modello dei vecchi tool della suite per la produttività di Microsoft e continuando su quella strada. Vediamo quali sono le alternative a Microsoft Office.

LibreOffice Writer, la miglior alternativa a Microsoft Office

Per cercare software di questo tipo, gli utenti devono necessariamente orientarsi verso il mondo open source, optando per strumenti che privilegiano efficienza, accessibilità e controllo totale sui dati e che, soprattutto, non devono rispondere ad alcuna logica commerciale.

Tra questi, la miglior soluzione in rete è sicuramente LibreOffice che da anni è uno dei nomi più autorevoli del settore delle suite per la produttività. È disponibile gratuitamente su Windows, macOS, Linux e addirittura su mobile tramite app dedicate.

La sua forza sta nella semplicità e nell’efficienza: si avvia rapidamente, è pienamente compatibile con i principali formati (inclusi quelli della suite Microsoft) e può essere utilizzato tranquillamente offline.

L’interfaccia è leggermente meno raffinata rispetto a quella di Microsoft Office ed è totalmente orientata a un utilizzo intuitivo e funzionale. Dopo un breve periodo di adattamento, infatti, l’ambiente di lavoro risulta familiare e altamente personalizzabile.

La vera caratteristica di questa suite, però, è il completo controllo offerto all’utente: nessuna piattaforma obbligatoria, nessun lock-in, piena libertà di archiviazione e backup.

Un ruolo fondamentale è giocato dalla community di LibreOffice. Lo sviluppo è costante, gli aggiornamenti frequenti e la documentazione completa e abbondante, elementi che garantiscono continuità e affidabilità nel tempo.

Resta qualche limite nella gestione di documenti Office particolarmente complessi, soprattutto quando si parla di formattazione avanzata ma nell’utilizzo quotidiano (e anche in quello più canonico, senza bisogni particolari) risulta più che efficiente e non fa assolutamente rimpiangere Microsoft Office.

ONLYOFFICE, un’altra suite gratuita e completa

ONLYOFFICE si presenta come un’altra soluzione open source capace di competere sia con Microsoft Office che con LibreOffice per modernità e pulizia dell’interfaccia. Il primo elemento che colpisce è la gestione impeccabile di tutti formati Microsoft, con i file che vengono aperti e salvati senza problemi e senza distorsioni evidenti.

Il layout a barra multifunzione richiama deliberatamente quello della suite Microsoft, rendendo la transizione praticamente immediata. Strumenti di formattazione, funzioni avanzate e opzioni di collaborazione sono organizzati in modo intuitivo, permettendo di ridurre la curva di apprendimento.

Altro punto di forza di questo tool è la flessibilità operativa, ONLYOFFICE si può usare offline, tramite applicazioni desktop, o direttamente dal browser. Inoltre è compatibile con la collaborazione in tempo reale, sia tramite soluzioni self-hosted sia attraverso servizi cloud integrati. Una versatilità che lo distingue nettamente nel panorama open source.

La community dietro al progetto è attiva e in espansione, con aggiornamenti frequenti e un crescente ecosistema di plugin.

Ci sono tuttavia dei limiti da non sottovalutare: i file molto pesanti possono risultare lenti e alcune funzioni avanzate di Office non trovano ancora un riscontro perfetto, tuttavia per la maggior parte delle attività quotidiane l’esperienza rimane fluida e professionale.

L’alternativa a Office secondo Google

Nel panorama delle alternative a Microsoft Office, merita una menzione anche la suite di produttività di Google parte integrante di Google Workspace. Anche in questo caso parliamo di uno strumento efficiente, intuitivo e facile da usare che, oltretutto, è totalmente integrato nell’ecosistema di Google e può essere utilizzato su qualsiasi device, basta avere le credenziali per accedere al proprio account.

Tuttavia, a differenza degli altri esempi, in questo caso parliamo di una soluzione cloud che ha bisogno di una connessione Internet attiva per funzionare e, nonostante un’opzione per lavorare offline, non garantisce la stessa sicurezza delle altre opzioni.

Nonostante questo, offre agli utenti un ambiente leggero orientato principalmente alla collaborazione simultanea e al lavoro di gruppo.

Ci sono anche in questo caso dei limiti: questa suite, pur essendo totalmente compatibile con quella Microsoft, potrebbe avere dei problemi di visualizzazione in caso di formattazioni complesse e, oltre a questo, non permette di accedere alle opzioni avanzate delle altre alternative proposte.

Nonostante questo, rappresenta un’ottima alternativa per chi è in cerca di una soluzione semplice e flessibile per gestire la produttività.