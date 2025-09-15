Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Qualcomm ufficializza Snapdragon 8 Elite Gen 5: il nuovo SoC top di gamma debutta già dall’autunno 2025 su smartphone e tablet Android, sostituendo lo Snapdragon 8 Elite dello scorso anno.

Strategia di naming rivista: la numerazione “Gen 5” segna la quinta generazione della serie premium Snapdragon 8, con l’obiettivo di rendere più chiara la roadmap dei prodotti e allinearsi al sistema usato per le serie 7 e 6.

Qualcomm cambia ancora le carte in tavola: dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, infatti, l’azienda ha deciso di ufficializzare il nome del suo nuovo SoC top di gamma che sarà utilizzato da smartphone e tablet Android in arrivo già a partire dal prossimo autunno. Il chip in questione si chiamerà Snapdragon 8 Elite Gen 5 e sarà il diretto successore dello Snapdragon 8 Elite presentato lo scorso anno. Andiamo a riepilogare quanto annunciato in queste ore da Qualcomm.

Una scelta strana

Qualcomm, lo scorso anno, svelò lo Snapdragon 8 Elite come erede dello Snapdragon 8 Gen 3. Quest’anno, invece, si torna alla numerazione “Gen x” con la Gen 5. Questo sistema continuerà a essere utilizzato anche nei prossimi anni (almeno fino a quando Qualcomm non cambierà ancora una volta idea). Si tratta di una nuova strategia con cui l’azienda vuole evidenziare il fatto che il chip ha raggiunto la quinta generazione, continuando un processo evolutivo che va avanti da diversi anni che ha registrato un salto in avanti importante lo scorso anno con l’8 Elite.

Per giustificare questa curiosa scelta che rappresenta quasi un ritorno indietro, Qualcomm sottolinea: “Potrebbe sembrare che abbiamo saltato una generazione, ma la verità è più semplice e più potente. Snapdragon 8 Elite Gen 5 segna la quinta generazione delle nostre piattaforme premium della serie 8 da quando abbiamo introdotto il nostro nuovo nome a una cifra e la nuova identità visiva. Allineandoci alla Gen 5, ne rafforziamo la posizione di leadership e semplifichiamo il modo in cui i consumatori comprendono la roadmap dei nostri prodotti.”

Qualcomm punta, quindi, a rendere più semplice l’identificazione dei suoi prodotti ai consumatori con il top di gamma che rientrano in un sistema di numerazione simile a quello utilizzato dai prodotti di fascia bassa e media, come gli Snapdragon 7 Gen x etc. Per saperne di più sulle caratteristiche del chip, in ogni caso, bisognerà attendere.

Quando arriva il chip

L’annuncio di Qualcomm riguarda esclusivamente il nome del SoC. Di conseguenza, non sono state diffuse novità di alcun tipo in merito alle specifiche e al salto prestazionale che il chip potrà garantire rispetto alla generazione precedente. Per saperne di più bisognerà attendere la prossima settimana Snapdragon Summit 2025, in programma a partire dal 23 settembre alle Hawaii.

Nel corso dell’evento, come da tradizione, Qualcomm ufficializzerà il suo nuovo chip, svelando le prime informazioni sulle specifiche e sulle prestazioni oltre che annunciando quali saranno i primi partner a utilizzare il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il chiè sarà utilizzato dai nuovi Galaxy S26 di Samsung ma arriverà anche su diversi altri modelli di Xiaomi, OnePlus, Realme e altri.