Libero
OFFERTE

Purificatore d’aria potente con luce di pulizia UV al minimo storico

Pro Breeze con CADR 460 m³/h per 140 m², filtro HEPA13, UV-C e ionizzatore. In offerta al 33%: più aria pulita e funzioni smart in un unico device.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Purificatore d’aria potente con luce di pulizia UV al minimo storico Amazon

Cerchi un purificatore d’aria potente e adatto anche agli ambienti più grandi? Il Pro Breeze Purificatore d’Aria oggi è protagonista di un’ottima promo con sconto del 33%. Un taglio di prezzo che lo rende particolarmente interessante per chi desidera aria più leggera e gradevole in casa: è silenzioso ai livelli più bassi, efficace nel ridurre odori e umidità e offre funzioni avanzate come UV-C e ionizzatore attivabili all’occorrenza. L’uso è semplice e immediato, con comandi intuitivi; l’unico compromesso è un corpo un po’ voluminoso, privo di maniglie integrate. Scopri l’offerta con il link diretto.

Pro Breeze Purificatore d’Aria

Pro Breeze Purificatore d’Aria

135,99 €203,99 € -68,00 € (33%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Pro Breeze Purificatore d’Aria: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è concreta: su Amazon il Pro Breeze Purificatore d’Aria è proposto a 135,99€ con sconto del 33%. In pratica, il taglio di prezzo equivale a un risparmio di circa 67 euro rispetto al costo originale stimato. Per verificare disponibilità e dettagli dell’offerta, accedi al link diretto Amazon.

La promo rende ancora più accessibile un modello pensato per spazi ampi e dotato di funzioni avanzate per la purificazione dell’aria. Se stai valutando un upgrade per migliorare comfort e qualità dell’aria domestica, è il momento giusto per cogliere lo sconto.

Pro Breeze Purificatore d’Aria

Pro Breeze Purificatore d’Aria

135,99 €203,99 € -68,00 € (33%)

Pro Breeze Purificatore d’Aria: le caratteristiche tecniche

Questo modello punta sulla potenza: il CADR di 460 m³/h garantisce ricambi rapidi ed efficaci in ambienti fino a 140 m², rimuovendo con efficienza polline, peli di animali, fumo, polvere e sostanze chimiche disperse nell’aria. Il cuore del sistema è il filtro a 3 stadi: pre-filtro per le particelle più grandi, HEPA13 capace di catturare il 99,95% degli allergeni, più strato a carbone attivo per odori e composti indesiderati.

Per un’azione ancora più profonda, puoi attivare all’occorrenza ionizzatore e luce UV-C, utili per contrastare batteri e contaminanti. Il sensore smart monitora la qualità dell’aria e la indica con un chiaro codice colore, così sai sempre cosa stai respirando. Non mancano le funzioni pratiche: 4 velocità della ventola, timer con 4 opzioni, Modalità Sleep con rumorosità di soli 20 dB, blocco bambini e indicatore cambio filtro. Il consumo è contenuto a 50 W, mentre dimensioni e peso (26 × 26 × 53 cm; 5 kg) lo rendono solido e stabile.

Un pacchetto completo che unisce ampia copertura, filtrazione di livello e comodità d’uso: un alleato concreto per migliorare la qualità dell’aria in casa o in ufficio.

Pro Breeze Purificatore d’Aria

Pro Breeze Purificatore d’Aria

135,99 €203,99 € -68,00 € (33%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963