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Lefant A1 Pro, purificatore d'aria con filtro HEPA H13, rotazione a 360° e sensore PM2.5 è in offerta con sconto del 47%.

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Allergie, polvere e odori in casa possono rendere pesante l’aria che respiri ogni giorno, soprattutto in camera da letto e in soggiorno. In questi giorni il Lefant A1 Pro è disponibile con uno sconto del 47% e un ulteriore 18% al check-out, una soluzione pensata per chi vuole migliorare la qualità dell’aria indoor senza interventi complessi.

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Questo purificatore nasce per gestire in modo efficace ambienti domestici fino a 40 m², dalla camera da letto all’ufficio in casa. La combinazione tra filtrazione HEPA H13 a tre strati, rotazione automatica a 360° e sensore PM2.5 consente di ridurre in modo significativo polveri sottili, pollini, peli di animali e muffe, mantenendo un funzionamento silenzioso e discreto sia di giorno sia di notte.

Lefant A1 Pro in offerta su Amazon: sconto del 47% sul purificatore d’aria

Il Lefant A1 Pro scende a 159,99€ grazie allo sconto del 47% e un ulteriore 18% al check-out, una cifra competitiva per un purificatore con CADR di 350 m³/h e portata fino a 450 m³/h, pensato per stanze medio-grandi. In una fascia di prezzo in cui molti modelli rinunciano a sensori avanzati o a filtri di grado medicale, qui trovi una soluzione completa, adatta a chi cerca un sistema di purificazione più evoluto dei classici dispositivi entry-level. Se vuoi approfittare dell’offerta, il Lefant A1 Pro è disponibile con uno sconto del 47% e rappresenta un’opzione interessante per migliorare il comfort domestico.

Il purificatore Lefant con il filtro HEPA H13 e la rotazione a 360°

Se in casa ti ritrovi spesso a combattere con polvere, peli di animali e aria stagnante, questo purificatore punta a ridurre al minimo questi fastidi quotidiani.

Rotazione automatica a 360° con portata di 450 m³/h : il flusso d’aria viene distribuito in tutte le direzioni, così la purificazione è uniforme anche negli angoli della stanza e vicino al pavimento, dove si accumulano peli e polveri.

: il flusso d’aria viene distribuito in tutte le direzioni, così la purificazione è uniforme anche negli angoli della stanza e vicino al pavimento, dove si accumulano peli e polveri. CADR di 350 m³/h per stanze fino a 40 m² : adatto a camere da letto, soggiorni o studi domestici, aiuta a rinnovare rapidamente l’aria quando cucini, tieni le finestre chiuse o convivi con animali domestici.

: adatto a camere da letto, soggiorni o studi domestici, aiuta a rinnovare rapidamente l’aria quando cucini, tieni le finestre chiuse o convivi con animali domestici. Filtro HEPA H13 a tre strati con efficacia fino al 99,97% : trattiene microparticelle superiori a 0,3 micrometri, contribuendo a ridurre esposizione a pollini, muffe e peli, utile per chi soffre di allergie stagionali o ha bambini piccoli in casa.

: trattiene microparticelle superiori a 0,3 micrometri, contribuendo a ridurre esposizione a pollini, muffe e peli, utile per chi soffre di allergie stagionali o ha bambini piccoli in casa. Sensore PM2.5 con indicatore a tre colori : le spie luminose verde, blu e rosso ti permettono di capire al volo se l’aria è pulita o se conviene aumentare la ventilazione, senza dover interpretare dati complessi.

: le spie luminose verde, blu e rosso ti permettono di capire al volo se l’aria è pulita o se conviene aumentare la ventilazione, senza dover interpretare dati complessi. Corpo compatto e funzionamento fino a 28 dB : le dimensioni ridotte (282×426 mm) aiutano a posizionarlo facilmente accanto al letto o in salotto, con rumore contenuto e luci soffuse che non disturbano il sonno.

: le dimensioni ridotte (282×426 mm) aiutano a posizionarlo facilmente accanto al letto o in salotto, con rumore contenuto e luci soffuse che non disturbano il sonno. Controllo intelligente via App Lefant: puoi gestire da remoto la velocità della ventola (6 livelli), timer da 1 a 12 ore e illuminazione, oltre a ricevere promemoria automatici per il cambio filtro, semplificando la manutenzione quotidiana.

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FAQ Per quali dimensioni di stanza è adatto il purificatore Lefant A1 Pro? Il Lefant A1 Pro è indicato per ambienti fino a circa 40 m², come camere da letto, soggiorni e uffici domestici. Che tipo di filtro utilizza il purificatore Lefant A1 Pro? Utilizza un sistema HEPA H13 a tre strati, in grado di trattenere fino al 99,97% delle microparticelle superiori a 0,3 micrometri. Il purificatore Lefant A1 Pro è rumoroso durante la notte? No, il funzionamento arriva fino a 28 dB con luci soffuse, risultando adatto anche all’uso notturno in camera da letto. Posso controllare il Lefant A1 Pro tramite app? Sì, è compatibile con l’app Lefant che consente di regolare ventola, timer, luci e di ricevere promemoria per la sostituzione del filtro.