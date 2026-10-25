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Il purificatore Electrolux EPU72571UG è in offerta con uno sconto del 65% e risparmi più di 300 euro. Lo puoi utilizzare anche per rinfrescare l'aria.

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Quando cerchi un dispositivo che unisca la funzione di purificazione a quella di ventilazione, può essere utile valutare un modello che integri entrambe. L’Electrolux Purificatore d’aria EPU72571UG è disponibile con uno sconto del 65%.

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Questo purificatore Electrolux è descritto come un’unità 2 in 1 con funzione ventola. Il sistema di filtraggio è articolato in quattro fasi, mentre la finitura del corpo è grigio chiaro. Sono le caratteristiche principali da considerare per capire se il modello risponde alle proprie esigenze: combina due funzioni in un solo dispositivo e integra un filtro strutturato in più passaggi.

Electrolux Purificatore d’aria EPU72571UG in offerta: sconto del 65%

Il purificatore d’aria Electrolux è proposto a 176,77 euro, con uno sconto del 65%. La presenza della funzione ventola e del filtro a quattro fasi distingue le caratteristiche dichiarate del dispositivo. Le informazioni disponibili non indicano la possibilità di pagamento a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati dell’Electrolux Purificatore d’aria EPU72571UG a 176,77 euro.

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Il purificatore Electrolux con il filtro a 4 fasi e la funzione ventola

Se vuoi valutare un apparecchio che riunisca purificazione e ventilazione, queste sono le caratteristiche indicate per il modello Electrolux:

Funzione 2 in 1 con ventola : il dispositivo integra anche una funzione ventola, così la scheda prodotto lo presenta come un’unità con due funzioni.

: il dispositivo integra anche una funzione ventola, così la scheda prodotto lo presenta come un’unità con due funzioni. Sistema di filtraggio a 4 fasi : il filtro è composto da quattro fasi. È un elemento da considerare se cerchi un purificatore con un sistema articolato in più passaggi.

: il filtro è composto da quattro fasi. È un elemento da considerare se cerchi un purificatore con un sistema articolato in più passaggi. Finitura grigio chiaro: il corpo ha una tonalità grigio chiaro, il colore indicato per il modello.

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FAQ L'Electrolux EPU72571UG include una funzione ventola? Sì, è descritto come un dispositivo 2 in 1 dotato di funzione ventola. Quante fasi ha il filtro del purificatore Electrolux? Il sistema di filtraggio è composto da quattro fasi. Di che colore è l'Electrolux EPU72571UG? La finitura indicata è grigio chiaro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.