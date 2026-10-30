Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Dyson Purifier Hot+Cool HP1 con funzione di riscaldamento e raffrescamento e filtro HEPA H13 è in offerta con un super sconto del 33%.

Amazon

Vuoi migliorare l’aria di casa e avere un apparecchio utile sia nei mesi caldi sia in quelli freddi? Il Dyson Purifier Hot+Cool HP1 è disponibile con uno sconto del 33%.

Il dispositivo unisce purificazione dell’aria e funzioni di riscaldamento e raffrescamento. Il sistema sigillato, conforme allo standard HEPA H13, trattiene gli elementi catturati al suo interno; il flusso d’aria viene diffuso in modo uniforme per contribuire a rinfrescare d’estate o riscaldare una stanza d’inverno. La qualità dell’aria si può controllare tramite l’app MyDyson o con servizi vocali compatibili.

Dyson Purifier Hot+Cool HP1 in offerta: sconto del 33%

Il Dyson Purifier Hot+Cool HP1 è proposto a 399,00 euro, con uno sconto del 33%. Il prezzo indicato consente di valutare insieme le due funzioni principali del dispositivo: purificare l’aria e diffondere un flusso che può rinfrescare o riscaldare l’ambiente. Le informazioni disponibili non indicano l’eventuale pagamento a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.

Amazon

Acquista subito Dyson Purifier Hot+Cool HP1

Il purificatore Dyson con filtraggio HEPA H13 e funzione caldo-freddo

Se cerchi un solo apparecchio per gestire diverse esigenze legate all’aria in casa, queste sono le caratteristiche da considerare:

Filtraggio completamente sigillato : cattura il 99,95% degli allergeni microscopici e delle particelle inquinanti fino a 0,1 micron. La struttura sigillata secondo lo standard HEPA H13 aiuta a trattenere nell’apparecchio ciò che viene catturato.

: cattura il 99,95% degli allergeni microscopici e delle particelle inquinanti fino a 0,1 micron. La struttura sigillata secondo lo standard HEPA H13 aiuta a trattenere nell’apparecchio ciò che viene catturato. Flusso d’aria Dyson Air Multiplier : diffonde oltre 250 litri d’aria al secondo, per rinfrescare d’estate e riscaldare in modo uniforme una stanza d’inverno.

: diffonde oltre 250 litri d’aria al secondo, per rinfrescare d’estate e riscaldare in modo uniforme una stanza d’inverno. Controllo tramite app e comandi vocali : con MyDyson puoi controllare e monitorare la qualità dell’aria anche quando ti trovi altrove; sono inoltre supportati servizi vocali compatibili.

: con MyDyson puoi controllare e monitorare la qualità dell’aria anche quando ti trovi altrove; sono inoltre supportati servizi vocali compatibili. Telecomando magnetizzato: la forma curva e il fissaggio magnetico permettono di riporlo direttamente sull’apparecchio, così resta insieme al dispositivo.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 33% sul Dyson Purifier Hot+Cool HP1.

FAQ Il Dyson Purifier Hot+Cool HP1 può riscaldare e rinfrescare una stanza? Sì. Diffonde un flusso d’aria per rinfrescare d’estate e riscaldare una stanza d’inverno. Che cosa cattura il filtro del Dyson Purifier Hot+Cool HP1? Il sistema sigillato cattura il 99,95% degli allergeni microscopici e delle particelle inquinanti fino a 0,1 micron. Si può controllare la qualità dell’aria tramite app? Sì. Puoi usare l’app MyDyson oppure i comandi vocali tramite servizi compatibili. Dove si ripone il telecomando? Il telecomando curvo è magnetizzato e si può riporre sull’apparecchio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.