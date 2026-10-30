Dyson, il purificatore caldo/freddo a un prezzo mai visto prima
Il Dyson Purifier Hot+Cool HP1 con funzione di riscaldamento e raffrescamento e filtro HEPA H13 è in offerta con un super sconto del 33%.
Vuoi migliorare l’aria di casa e avere un apparecchio utile sia nei mesi caldi sia in quelli freddi? Il Dyson Purifier Hot+Cool HP1 è disponibile con uno sconto del 33%.
Il dispositivo unisce purificazione dell’aria e funzioni di riscaldamento e raffrescamento. Il sistema sigillato, conforme allo standard HEPA H13, trattiene gli elementi catturati al suo interno; il flusso d’aria viene diffuso in modo uniforme per contribuire a rinfrescare d’estate o riscaldare una stanza d’inverno. La qualità dell’aria si può controllare tramite l’app MyDyson o con servizi vocali compatibili.
Dyson Purifier Hot+Cool HP1 in offerta: sconto del 33%
Il Dyson Purifier Hot+Cool HP1 è proposto a 399,00 euro, con uno sconto del 33%. Il prezzo indicato consente di valutare insieme le due funzioni principali del dispositivo: purificare l’aria e diffondere un flusso che può rinfrescare o riscaldare l’ambiente. Le informazioni disponibili non indicano l’eventuale pagamento a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.
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Il purificatore Dyson con filtraggio HEPA H13 e funzione caldo-freddo
Se cerchi un solo apparecchio per gestire diverse esigenze legate all’aria in casa, queste sono le caratteristiche da considerare:
- Filtraggio completamente sigillato: cattura il 99,95% degli allergeni microscopici e delle particelle inquinanti fino a 0,1 micron. La struttura sigillata secondo lo standard HEPA H13 aiuta a trattenere nell’apparecchio ciò che viene catturato.
- Flusso d’aria Dyson Air Multiplier: diffonde oltre 250 litri d’aria al secondo, per rinfrescare d’estate e riscaldare in modo uniforme una stanza d’inverno.
- Controllo tramite app e comandi vocali: con MyDyson puoi controllare e monitorare la qualità dell’aria anche quando ti trovi altrove; sono inoltre supportati servizi vocali compatibili.
- Telecomando magnetizzato: la forma curva e il fissaggio magnetico permettono di riporlo direttamente sull’apparecchio, così resta insieme al dispositivo.
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Approfitta ora dello sconto del 33% sul Dyson Purifier Hot+Cool HP1.
FAQ
Sì. Diffonde un flusso d’aria per rinfrescare d’estate e riscaldare una stanza d’inverno.
Il sistema sigillato cattura il 99,95% degli allergeni microscopici e delle particelle inquinanti fino a 0,1 micron.
Sì. Puoi usare l’app MyDyson oppure i comandi vocali tramite servizi compatibili.
Il telecomando curvo è magnetizzato e si può riporre sull’apparecchio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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