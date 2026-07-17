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Apple Maps introduce gli annunci sponsorizzati. Ecco quali settori saranno esclusi e quali impostazioni di iPhone possono ridurne la personalizzazione.

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Apple introdurrà annunci su Maps nell'estate 2026 in USA e Canada, mostrando inserzioni etichettate nella parte superiore dei risultati o in Suggested Places.

La selezione degli annunci si baserà sul contesto della ricerca e sull'area visualizzata, senza collegarli all'Apple ID dell'utente.

Molte attività sono escluse dalle campagne, non esiste un modo per rimuovere del tutto gli annunci e si può limitare l'uso della posizione dalle impostazioni.

La pubblicità sta per arrivare anche su Apple Maps. Il debutto è previsto nell’estate del 2026 negli Stati Uniti e in Canada, mentre Apple non ha ancora comunicato una data precisa né chiarito quando il formato sarà esteso ad altri Paesi. In vista del lancio, la società ha pubblicato le regole rivolte agli inserzionisti, specificando quali attività potranno comparire tra i risultati sponsorizzati e quali resteranno escluse.

Come funzioneranno gli annunci su Apple Maps?

Le inserzioni potranno apparire quando l’utente effettua una ricerca all’interno dell’app. Saranno mostrate nella parte superiore dei risultati oppure nella nuova sezione Suggested Places, dedicata ai luoghi suggeriti nelle vicinanze. Apple assicura che i contenuti pubblicitari saranno identificati da un’etichetta specifica, così da distinguerli chiaramente dalle normali schede delle attività.

La selezione degli annunci si baserà soprattutto sul contesto della ricerca. Il sistema potrà tenere conto dei termini digitati e dell’area visualizzata sulla mappa. Apple dichiara inoltre che gli annunci mostrati o selezionati non saranno associati all’Apple Account dell’utente.

Quali pubblicità saranno vietate su Apple Maps

Le nuove regole escludono completamente i servizi per la casa. Non potranno quindi acquistare visibilità le attività legate, per esempio, agli interventi idraulici o ai lavori elettrici. Il divieto riguarderà anche fabbri, imprese di climatizzazione e operatori attivi nella disinfestazione. Resteranno fuori anche le aziende che si occupano di coperture o appalti generali.

Non saranno accettate neppure le inserzioni degli operatori che gestiscono sportelli automatici per criptovalute. Apple vieta inoltre la pubblicità dei servizi di cauzione giudiziaria utilizzati negli Stati Uniti per ottenere il rilascio prima del processo. Le campagne relative ai servizi medici non saranno escluse in modo assoluto, ma verranno valutate singolarmente.

A queste limitazioni si aggiungono le regole generali della piattaforma pubblicitaria di Apple. Sono vietati i contenuti ingannevoli, la propaganda politica, la promozione di armi e altro. Non saranno ammessi neppure gli annunci discriminatori o quelli riferiti a prodotti sanitari privi di prove adeguate.

Si possono disattivare gli annunci su Apple Maps?

Al momento, Apple non indica un comando che permetta di rimuovere completamente la pubblicità da Mappe. Gli annunci non saranno quindi “skippabili” attraverso un’impostazione dedicata. È possibile intervenire sulla personalizzazione, ma la società avverte che questa scelta potrebbe rendere le inserzioni meno pertinenti senza ridurne necessariamente il numero.

Su iPhone bisogna aprire Impostazioni, entrare in Privacy e sicurezza, selezionare Pubblicità Apple e disattivare Annunci personalizzati. La modifica riguarda il modo in cui Apple utilizza le informazioni per proporre pubblicità più rilevanti, non la presenza degli spazi sponsorizzati.

Come limitare la localizzazione usata dagli annunci

Apple Maps utilizzerà soltanto la posizione approssimativa per selezionare contenuti pertinenti dal punto di vista geografico. Chi desidera limitare l’uso di questo dato può aprire Impostazioni, scegliere App, entrare in Mappe e modificare le autorizzazioni relative alla posizione. Apple segnala anche la possibilità di disattivare Posizione esatta.

Questa scelta non garantisce la scomparsa degli annunci e può rendere meno precise alcune funzioni di Mappe legate alla posizione. In assenza di un interruttore dedicato, l’unica soluzione pratica per evitare completamente il nuovo formato sarà utilizzare un’altra applicazione.