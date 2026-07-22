Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Non ci sono ormai quasi più ambiti esclusi dall’espansione dell’intelligenza artificiale. Dopo scrittura, programmazione e automazione aziendale, la tecnologia sta diventando sempre più presente anche nella pratica degli psicologi. Oggi, infatti, quasi sei professionisti su dieci dichiarano di utilizzare strumenti basati sull’IA come supporto al proprio lavoro.

A dirlo è la prima indagine nazionale promossa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), che va a confermare come chatbot e agenti IA stiano modificando profondamente anche il settore della salute mentale. Ma non necessariamente in meglio.

L’IA è già entrata nella pratica degli psicologi

L’indagine, che ha coinvolto oltre 5.900 psicologi e psicologhe, restituisce l’immagine di una categoria generalmente aperta all’innovazione. Secondo i dati raccolti, il 58,76% degli psicologi ha già utilizzato strumenti di intelligenza artificiale nella propria attività professionale.

Ma per lo più in attività quali la gestione della documentazione, la ricerca scientifica e le attività amministrative. Molto più contenuto è infatti l’utilizzo dell’IA nelle attività direttamente collegate alla relazione terapeutica, come la psicodiagnostica, la supervisione clinica e la terapia.

Nel complesso, gli intervistati considerano l’intelligenza artificiale come uno strumento da conoscere, governare e integrare responsabilmente nella pratica professionale. Non di certo un sostituto dello psicologo, come invece pensano certi pazienti.

Anche i pazienti usano i chatbot, ma emergono nuove criticità

Sempre nell’indagine promossa dal CNOP, il 55,04% degli psicologi riferisce che i propri pazienti utilizzano strumenti IA per affrontare questioni emotive e relazionali, combattere la solitudine oppure cercare informazioni di carattere diagnostico.

Ed è un problema, soprattutto da un punto di vista clinico e deontologico, oltre che etico. Perché, a detta degli psicologi, c’è il rischio che chatbot e affini vengano percepiti come equivalenti a un professionista, finendo così alla mercé dell’illusione di cura e dell’autodiagnosi, il pericolo principale secondo il 79,45% degli intervistati.

Ma non solo: altri rischi sono la possibile riduzione della relazione umana (per il 65,4%), la dipendenza emotiva dai chatbot (52,6%) e la diffusione di contenuti inesatti o poco affidabili (47,1%).

Sono tutte preoccupazioni più che realistiche, constatando che già negli ultimi mesi sono emerse diverse ricerche relative a tali problematiche. Come ad esempio lo studio della Drexel University, secondo cui sempre più adolescenti (tra 13 e 17 anni) adopererebbero gli AI companion non soltanto per lo studio, ma anche come forma di sostegno emotivo, con il rischio di sviluppare nel tempo forme di dipendenza psicologica.

Formazione e regole sono considerate la priorità

Nonostante le criticità evidenziate, prevale comunque un atteggiamento di apertura verso l’intelligenza artificiale. Ben il 75,89% degli psicologi guarda con curiosità a queste tecnologie, mentre il 36,20% ammette di provare timore e il 7,52% manifesta un rifiuto esplicito.

Non mancano però gli ostacoli all’integrazione, come ad esempio la mancanza di formazione specifica (secondo il 62,03%), i vari timori di natura etica (per il 57,63%), e anche l’assenza di linee guida condivise (per il 54,48%).

Tutte preoccupazioni che non sono solo del mondo della psicologia: molte altre categorie professionali si trovano infatti con gli stessi timori, specialmente oggi con l’intelligenza artificiale che accelera sempre di più l’automazione in molti settori (con tutti i suoi pro e contro).

Proprio per questo assume particolare rilievo un ultimo dato dell’indagine: l’86% degli psicologi si dichiara disponibile a partecipare a percorsi di formazione e supervisione dedicati a un utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale.