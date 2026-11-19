Meglio acquistare una PS5 standard oppure puntare sulla più potente PS5 Pro? Nel 2026, dipende soprattutto dalle prestazioni desiderate e dal budget a disposizione. Le due console Sony permettono di giocare agli stessi titoli, ma la versione Pro offre una qualità grafica superiore nei giochi ottimizzati.

L’uscita di GTA 6, il 19 novembre 2026, rende il confronto ancora più interessante. Le prime analisi tecniche evidenziano differenze significative tra i due modelli, soprattutto nelle situazioni di gioco più impegnative.

La differenza principale tra PS5 e PS5 Pro riguarda la potenza grafica. La console più recente dispone di un hardware più performante, che consente di migliorare la qualità delle immagini e mantenere un frame rate più stabile nei giochi compatibili.

Tra le novità più interessanti c’è il PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale per aumentare la nitidezza delle immagini. I benefici sono particolarmente evidenti quando si gioca su un televisore 4K.

La maggiore potenza permette anche di ottenere risultati migliori con il ray tracing. In alcuni titoli, come Ghost of Yotei, è possibile raggiungere i 60 fps senza rinunciare agli effetti grafici avanzati.

Non tutti i videogiochi, però, sfruttano allo stesso modo l’hardware aggiuntivo. I miglioramenti dipendono dalle ottimizzazioni degli sviluppatori e, nei titoli che non le prevedono, le differenze rispetto alla PS5 standard possono essere minime.

Cambia anche lo spazio di archiviazione. PS5 Pro integra un SSD da 2 TB, mentre il modello standard dispone di una capacità inferiore. Questo permette di conservare più giochi installati senza dover cancellare continuamente quelli meno utilizzati.

GTA 6 è uno dei giochi che permettono di capire quanto incidano le differenze hardware tra le due console.

Secondo le analisi condotte da Digital Foundry, il nuovo capitolo di Grand Theft Auto punta ai 30 fps su entrambe le PlayStation. PS5 Pro riesce però a mantenere un frame rate più stabile, anche nelle situazioni particolarmente impegnative.

Durante oltre 50 ore di gioco, i test sulla versione Pro non hanno rilevato cali di fluidità nelle normali sessioni. Soltanto una prova particolarmente complessa ha fatto registrare una breve discesa a 24 fps.

Su PS5 standard, invece, il frame rate può diminuire nelle scene più elaborate. La versione Pro offre anche ombre migliorate grazie al ray tracing e una maggiore definizione delle immagini.

Chi acquista PS5 Pro per giocare a GTA 6 può quindi aspettarsi una fluidità più costante e una grafica migliore, ma il gioco rimane a 30 fps anche sulla console più potente.

Il prezzo è probabilmente l’aspetto che pesa di più nella scelta. PS5 Digital parte da 599 euro, mentre il modello standard con lettore ottico costa 649 euro. Per acquistare PS5 Pro occorrono invece 899 euro.

Bisogna considerare anche che la versione Pro viene venduta senza lettore per i dischi. Chi possiede giochi in formato fisico deve quindi acquistare separatamente l’accessorio compatibile, dal prezzo indicato di 80 euro.

Per chi vuole giocare ai titoli PlayStation spendendo meno, PS5 standard rimane la scelta più conveniente. Il catalogo è lo stesso e la console continua a offrire buone prestazioni anche con i giochi più recenti.

PS5 Pro si rivolge invece a chi cerca la migliore qualità grafica possibile, soprattutto se dispone di un televisore 4K. La spesa aggiuntiva è più facile da giustificare per chi gioca spesso a titoli ottimizzati, nei quali i vantaggi della maggiore potenza risultano effettivamente visibili.

Da tempo, su piattaforme come Amazon, PS5 e PS5 Pro risultano spesso esaurite oppure disponibili tramite venditori terzi a prezzi maggiorati. Le scorte vengono però ripristinate periodicamente. Il consiglio è di monitorare le offerte flash su Amazon, evitando acquisti a prezzi eccessivi, oppure verificare la disponibilità presso i negozi fisici.

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