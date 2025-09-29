PS5 Pro: leak confermano modello CFI-7121 con consumi ridotti

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Secondo un insider, Sony starebbe per introdurre una versione aggiornata della PS5 Pro (CFI-7121) con piccoli aggiustamenti hardware e un consumo elettrico ridotto di circa il 3 %. Ecco gli altri dettagli trapelati.

Leak recenti: efficienza e revisione interna

Secondo gli ultimi importanti leak Sony sarebbe sul punto di commercializzare una versione aggiornata della PS5 Pro. Secondo i leak, questo nuovo modello non presenterebbe differenze estetiche rispetto all’attuale Playstation Pro, ma avrebbe modifiche interne mirate all’efficienza. In particolare, sarebbe previsto un consumo medio circa 3 % inferiore grazie a migliorie nella scheda madre e nel sistema di dissipazione del calore.

In aggiunta, è stato riportato che Sony starebbe lavorando a un controller DualSense con batteria rimovibile, una modifica che molti utenti desidererebbero per la facilità di sostituzione della batteria stessa.

Un altro articolo collegato spiega che l’insider “Billbil-kun” afferma che il nuovo modello, identificato con codice CFI-7121, arriverà il 30 settembre sul mercato europeo al prezzo suggerito di €799,99, mantenendo comunque i 2 TB di storage invariati.

Confronti e contesti: cosa sappiamo sui consumi

Il tema consumi è centrale in questi leak, perché è un punto sensibile per chi già possiede una console potente. Secondo le ultime stime una PS5 standard richiede circa 200 W durante sessioni di gioco, con costi stimati attorno ai 6 centesimi all’ora (fermo restando il costo dell’energia locale). Ma già in passato, Digital Foundry ha testato una PS5 Pro in confronto a versioni tradizionali, e i risultati indicavano che la differenza nei consumi non fosse così marcata. In sostanza, nella pratica la versione Pro attuale si comporterebbe in modo simile alla versione base, anche con giochi pesanti.

Un ulteriore dato emerso da una discussione su Reddit afferma che la PS5 Pro avrebbe un alimentatore da 390 W, 40 W in più rispetto al modello base da 350 W, il che suggerirebbe che, sotto carichi pesanti, il consumo potrebbe salire fino a 240-260 W.

Cosa potrebbe cambiare rispetto all’attuale PS5 Pro

Se i leak si rivelassero corretti, le modifiche non sarebbero rivoluzionarie ma piuttosto evolutive:

Nessun cambiamento estetico visibile, per cui il nuovo modello sarebbe indistinguibile all’esterno.

Miglioramenti interni: controllo termico migliore, ottimizzazione sulla scheda madre per ridurre perdite energetiche.

Il modello manterrebbe i 2 TB di SSD già presenti nella Pro attuale, senza diminuzione della capacità.

Potenziale lancio europeo il 30 settembre 2025 al prezzo già attuale della PS5 Pro.

Naturalmente, nulla di tutto ciò è stato confermato da Sony, e finché non ci sarà un annuncio ufficiale, si tratta di rumor.

Implicazioni per gli acquirenti e mercato italiano

Se questo modello next gen dovesse davvero arrivare a fine settembre, chiunque stesse pensando di comprare una PS5 Pro oggi si troverebbe “beffato” dal modello aggiornato. Potrebbe esserci attesa dall’utenza, in attesa di eventuali miglioramenti effettivi.

Inoltre, il mercato europeo potrebbe riceverlo prima del mercato americano, secondo quanto riportato da Vice, che suggerisce che la versione CFI-7121 sarà inizialmente distribuita in Europa. Va considerato anche l’impatto su scorte, prezzo e percezione del valore per chi ha già la versione attuale.