PS Plus Extra e Premium: GTA5 nei giochi gratis di novembre

Aggiornata la lista dei giochi PS Plus Extra e Premium di novembre 2025: GTA 5 guida l’offerta mensile con diversi altri titoli action, indie e classici.

Un mese importante: GTA 5 guida la lineup Extra

Sony ha ufficialmente annunciato la nuova lineup dei giochi gratuiti PS Plus Extra e Premium di novembre 2025, confermando un mese particolarmente ricco per gli abbonati. Come riportato da Allout Gaming, il titolo di punta è senza dubbio Grand Theft Auto V, che entra nel catalogo Extra come uno dei giochi più pesanti e richiesti della generazione.

A più di dieci anni dall’uscita, il gioco continua a essere uno dei titoli più giocati grazie al suo mondo aperto enorme e al supporto costante di GTA Online, che rimane un fenomeno globale. Questa aggiunta arriva in un momento particolare: con l’avvicinarsi dell’uscita di GTA 6, fissata per il 2026, molti giocatori stanno tornando a Los Santos per rivivere l’esperienza o prepararsi al lancio del nuovo capitolo. La presenza del gioco nel servizio permette anche a nuovi utenti di recuperarlo senza costi aggiuntivi.

Tra gli altri giochi Extra del mese figurano anche diversi titoli action e adventure destinati a soddisfare un pubblico molto ampio.

Giochi PS Plus Extra

La lineup del livello Extra di novembre 2025 si presenta particolarmente varia e punta a coprire gusti molto diversi tra loro. Il protagonista assoluto è ovviamente GTA 5, ma il mese non si limita a questo: Sony ha inserito nel catalogo un mix equilibrato di titoli action, avventure open world, RPG realistici e produzioni indie molto amate dalla community.

Accanto al colosso Rockstar troviamo Ghostrunner 2, un action velocissimo e tecnico che mette alla prova con combattimenti basati su riflessi e precisione. Una scelta pensata per chi cerca una sfida più intensa. Da una parte completamente diversa c’è invece Cult of the Lamb, il titolo a metà tra roguelike e gestionale che ha conquistato il pubblico per il suo stile unico e la sua ironia grottesca.

Per chi ama le avventure più ampie e leggere c’è Immortals Fenyx Rising, perfetto per chi vuole esplorare un open world ispirato alla mitologia greca senza rinunciare a puzzle, combattimenti e una storia più rilassata. A completare il pacchetto troviamo Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition, che offre un RPG medievale estremamente realistico, e Tchia, una produzione più tranquilla che punta tutto su esplorazione, musica e atmosfera.

Una selezione che, nel complesso, riesce a essere sorprendentemente equilibrata: grandi blockbuster, indie di qualità e giochi adatti anche a chi vuole solo rilassarsi senza affrontare titoli troppo impegnativi.

Giochi PS Plus Premium: arrivano nuovi classici PS1 e PS2

Il livello Premium questo mese punta tutto sulla componente nostalgica del servizio, arricchendo il catalogo con nuovi classici provenienti da PS1, PS2 e PSP. È una direzione che Sony sta seguendo con costanza negli ultimi mesi, e che sembra essere molto apprezzata dagli abbonati più storici, soprattutto da chi è cresciuto con i titoli dell’era PlayStation.

Tra le aggiunte più rilevanti spicca Tekken Tag Tournament, uno dei capitoli più iconici della saga picchiaduro, riproposto in una versione ripulita e perfettamente giocabile anche sui display moderni. La sua presenza arricchisce ulteriormente la libreria dei classici PS2 e rappresenta un’occasione ottima per riscoprire uno dei giochi più amati dai fan della serie Bandai Namco.

Torna anche Ape Escape, una delle IP più creative dell’epoca PS1, proposta con funzioni moderne come salvataggi rapidi e rewind. È un titolo perfetto per chi vuole rivivere l’esperienza originale ma con qualche comodità in più, e rimane un esempio brillante di game design semplice ma ancora attuale.

Completa il pacchetto Resistance: Retribution, originariamente uscito su PSP e ora disponibile in versione rimasterizzata. Il gioco beneficia di una risoluzione migliorata e controlli più confortevoli, permettendo di riscoprire uno spin-off che aveva saputo distinguersi all’interno della serie Resistance grazie alla sua atmosfera e al taglio narrativo più compatto.

Un mese vantaggioso per gli abbonati PS Plus

La lineup di novembre 2025 risulta particolarmente convincente per tutti e tre i livelli di abbonamento. L’arrivo di un colosso come GTA 5, unito a diversi action apprezzati e a una selezione retro ben curata, garantisce un mese ricco sia per chi cerca contenuti “premium” sia per chi desidera scoprire titoli più leggeri e sperimentali.

Con il periodo natalizio alle porte, Sony potrebbe inoltre sfruttare questo slancio per annunciare nuove promozioni o espansioni del catalogo, rendendo novembre uno dei mesi più forti dell’anno per il servizio.

Grazie all’ingresso di GTA 5 e a una selezione varia tra Extra e Premium, il PS Plus di novembre 2025 si conferma uno dei più ricchi degli ultimi mesi. Una lineup ideale sia per chi ama i giochi single player, sia per chi cerca esperienze competitive o retro.

Un mese da non perdere per gli abbonati PlayStation.