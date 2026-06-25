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Se ricevessimo un segnale dallo spazio non potremmo rispondere subito. Esiste una procedura internazionale rigida che impone verifiche incrociate e il coinvolgimento diretto dell'ONU.

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Un vademecum internazionale definisce regole rigide per verificare e comunicare la scoperta di una civiltà extraterrestre evitando azioni individuali.

Gli scienziati cercano tecnofirme nello spazio e devono effettuare controlli incrociati con più strutture prima di diffondere qualsiasi notizia.

Il protocollo impone che l'annuncio ufficiale coinvolga la comunità scientifica e l'ONU, vietando risposte nello spazio senza consultazione internazionale.

Se domani mattina l’universo decidesse di mandarci un messaggio, la scienza non si farebbe trovare impreparata. Esiste un vero e proprio vademecum internazionale, aggiornato di recente dall’International Academy of Astronautics, che stabilisce le regole ferree per verificare, gestire e comunicare al mondo la scoperta di una civiltà extraterrestre, vietando qualsiasi iniziativa individuale prima di un consulto globale.

Caccia alle tecnofirme nello Spazio

Quando gli scienziati scrutano il cosmo, non cercano omini verdi a bordo di dischi volanti, ma tracce tangibili di tecnologia avanzata, definite in gergo tecnofirme.

Parliamo di anomalie radio a banda stretta, emissioni laser insolite o gigantesche infrastrutture in grado di modificare la luce delle stelle.

Il documento ufficiale firmato dalla International Academy of Astronautics specifica chiaramente che queste regole non si applicano ai generici fenomeni atmosferici non identificati, i famosi UAP, bensì alla ricerca rigorosa di una vita intelligente oltre i confini terrestri.

L’approccio odierno si distacca radicalmente dalle vecchie credenze e si fonda su metodologie astrofisiche standardizzate, dove l’accuratezza accademica prevale su qualsiasi suggestione fantascientifica.

L’obbligo del controllo incrociato

Cosa succede se un radiotelescopio capta qualcosa di strano? La prima regola del protocollo impone la massima cautela e vieta la diffusione di notizie parziali.

Chi effettua l’avvistamento iniziale deve mantenere il sangue freddo e avviare una fitta rete di verifiche in collaborazione con altri istituti globali.

I segnali extraterrestri devono essere osservati da più strutture indipendenti, utilizzando strumenti e metodi di analisi differenti. Questo processo serve a escludere interferenze terrestri o banali errori di calcolo.

Durante questa delicata fase d’indagine, i ricercatori non hanno alcun obbligo di divulgare i dati sui controlli in corso, proprio per evitare il panico e la proliferazione di speculazioni infondate sui social media.

Se l’anomalia si rivela un falso allarme, la smentita deve comunque essere comunicata in modo trasparente e tempestivo.

L’annuncio formale alle Nazioni Unite

Una volta che la comunità scientifica ha raggiunto una certezza credibile e condivisa sul fatto che la scoperta di vita intelligente sia reale, scatta la fase della comunicazione di massa.

Il protocollo sul contatto alieno prevede che il primo annuncio ufficiale spetti di diritto ai reali scopritori, i quali devono informare contemporaneamente il pubblico, i colleghi scienziati e il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Il report finale, sottoposto a una rigorosa revisione paritaria, deve includere tutti i dati grezzi raccolti e i metodi di analisi utilizzati, garantendo l’accesso aperto alle informazioni.

Enti come l’Unione Astronomica Internazionale e il Comitato per la ricerca spaziale ricevono la documentazione ufficiale per coordinare l’impatto che una notizia del genere ha sulla nostra società.

Il divieto assoluto di rispondere

La parte più interessante delle linee guida riguarda il post-rilevamento. Se mai dovessimo intercettare una civiltà aliena, la tentazione umana sarebbe quella di mandare un messaggio di risposta immediato.

Il codice di condotta attuale lo vieta categoricamente. Nessun singolo scienziato, istituto o nazione può inviare repliche nello Spazio profondo di propria iniziativa.

Prima di formulare una qualsiasi risposta, l’umanità deve avviare una consultazione internazionale sotto l’egida dell’ONU per decidere se rispondere e cosa dire.

Un apposito sottocomitato interdisciplinare, composto da scienziati, giuristi ed esperti di etica, è già designato per gestire le implicazioni legali e sociali di un evento che cambierebbe per sempre la storia umana.