Proteggere la privacy della tua casella email personale: le buone pratiche

La tua casella email custodisce molto più di semplici messaggi: ecco i rischi più comuni per la privacy e le abitudini quotidiane che aiutano a proteggerla davvero.

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Pensaci un attimo: nella tua casella di posta ci sono le ricevute degli acquisti, i contratti, le comunicazioni con la banca, i documenti di lavoro, le conferme di prenotazione e, quasi sicuramente, i messaggi di reset password di decine di servizi online. L’email è, di fatto, la chiave di accesso alla tua vita digitale: chi ne prende il controllo può spesso arrivare molto più lontano di quanto si immagini.

Eppure, la protezione della casella di posta elettronica è uno di quegli aspetti che si tende a dare per scontato, finché qualcosa non va storto. La buona notizia è che per tutelarla non servono competenze da esperti di sicurezza: bastano poche abitudini ben consolidate e un servizio di posta scelto con attenzione. Vediamo da dove partire.

I rischi più comuni per la privacy di una casella email

Le minacce alla riservatezza di una casella personale non arrivano quasi mai da attacchi sofisticati. Nella maggior parte dei casi sfruttano errori di distrazione o cattive abitudini molto diffuse:

Password deboli o riutilizzate : usare la stessa password per più servizi significa che la violazione di uno solo di essi può mettere a rischio anche la tua posta.

: usare la stessa password per più servizi significa che la violazione di uno solo di essi può mettere a rischio anche la tua posta. Phishing : messaggi che imitano banche, corrieri o enti pubblici per spingerti a cliccare su un link o a fornire le tue credenziali su un sito clone.

: messaggi che imitano banche, corrieri o enti pubblici per spingerti a cliccare su un link o a fornire le tue credenziali su un sito clone. Allegati e link sospetti : file con estensioni insolite o documenti che sembrano fatture, ma nascondono software malevolo in grado di rubare dati dal dispositivo.

: file con estensioni insolite o documenti che sembrano fatture, ma nascondono software malevolo in grado di rubare dati dal dispositivo. Accessi da dispositivi o reti non sicure : controllare la posta da un computer condiviso o da una rete Wi-Fi pubblica (come quella del centro commerciale, della stazione ferroviaria o dell’aeroporto) senza protezioni aumenta le possibilità che qualcuno intercetti le tue informazioni.

: controllare la posta da un computer condiviso o da una rete Wi-Fi pubblica (come quella del centro commerciale, della stazione ferroviaria o dell’aeroporto) senza protezioni aumenta le possibilità che qualcuno intercetti le tue informazioni. Indirizzo dato a chiunque : più il tuo indirizzo circola (moduli, newsletter, concorsi, iscrizioni a servizi poco affidabili), più aumentano spam e tentativi di truffa mirati.

: più il tuo indirizzo circola (moduli, newsletter, concorsi, iscrizioni a servizi poco affidabili), più aumentano spam e tentativi di truffa mirati. Troppo materiale sensibile accumulato: una casella che conserva da anni scansioni di documenti d’identità, codici e credenziali è un bersaglio molto più appetibile.

Le buone pratiche da adottare ogni giorno

Proteggere la propria casella è questione di costanza più che di tecnica. Ecco le abitudini che fanno la differenza:

Usa una password lunga e unica . Meglio una frase facile da ricordare per te ma difficile da indovinare che una parola complicata ma breve; e non riutilizzarla altrove. Un gestore di password può aiutarti a tenerne molte senza doverle memorizzare.

. Meglio una frase facile da ricordare per te ma difficile da indovinare che una parola complicata ma breve; e non riutilizzarla altrove. Un gestore di password può aiutarti a tenerne molte senza doverle memorizzare. Attiva la verifica in due passaggi . Anche se qualcuno scoprisse la tua password, per accedere alla casella servirebbe introdurre un secondo codice generato dallo smartphone o da un altro dispositivo. Accedere alla mail, dunque, sarà (virtualmente) impossibile.

. Anche se qualcuno scoprisse la tua password, per accedere alla casella servirebbe introdurre un secondo codice generato dallo smartphone o da un altro dispositivo. Accedere alla mail, dunque, sarà (virtualmente) impossibile. Diffida dell’urgenza . Messaggi che minacciano la chiusura di un account, sanzioni imminenti o pagamenti da effettuare “entro oggi” sono il segnale tipico del phishing. Prima di cliccare, passa il mouse sul link per vederne l’indirizzo reale e, nel dubbio, collegati al sito ufficiale digitandone tu l’indirizzo.

. Messaggi che minacciano la chiusura di un account, sanzioni imminenti o pagamenti da effettuare “entro oggi” sono il segnale tipico del phishing. Prima di cliccare, passa il mouse sul link per vederne l’indirizzo reale e, nel dubbio, collegati al sito ufficiale digitandone tu l’indirizzo. Non aprire allegati inattesi, nemmeno se il mittente sembra conosciuto. Un account compromesso può inviare messaggi a nome di persone di cui ti fidi.

Separa gli usi con gli alias . Un indirizzo per le comunicazioni importanti, uno per iscrizioni e newsletter, uno per i servizi che usi occasionalmente: se uno dei tre viene inondato di spam, puoi smettere di usarlo senza perdere la tua casella principale.

. Un indirizzo per le comunicazioni importanti, uno per iscrizioni e newsletter, uno per i servizi che usi occasionalmente: se uno dei tre viene inondato di spam, puoi smettere di usarlo senza perdere la tua casella principale. Fai pulizia periodica . Elimina (o sposta in un archivio protetto) i messaggi che contengono documenti, codici e credenziali che non ti servono più a portata di clic.

. Elimina (o sposta in un archivio protetto) i messaggi che contengono documenti, codici e credenziali che non ti servono più a portata di clic. Esci sempre dall’account sui dispositivi non tuoi e tieni aggiornati sistema operativo, browser e antivirus dei dispositivi che usi abitualmente.

e tieni aggiornati sistema operativo, browser e antivirus dei dispositivi che usi abitualmente. Controlla ogni tanto gli accessi recenti e le impostazioni di inoltro automatico: se trovi un’attività che non riconosci, cambia subito la password.

Come Libero Mail Personal protegge i tuoi dati

La scelta del servizio di posta conta quanto le abitudini personali. Con Libero Mail Personal puoi avere un indirizzo con un dominio tutto tuo, scelto da te, e creare fino a 5 caselle con 1 TB di spazio ciascuna: un modo semplice per applicare nella pratica il consiglio degli alias, tenendo separati contatti personali, iscrizioni e progetti.

Sul fronte della riservatezza, i dati sono custoditi in datacenter europei, nel rispetto del GDPR. Alla casella si affiancano anche Drive, per archiviare file e documenti in cloud invece di lasciarli come allegati dimenticati nella posta, e una suite di strumenti di produttività compatibili con Office, accessibili da qualunque dispositivo.

A proteggere i tuoi dati, oltre all’autenticazione a due fattori, troviamo anche filtri antispam e antivirus di livello professionale pronti a intercettare ogni possibile minaccia.

Nessun servizio può sostituire la tua attenzione quotidiana, ma partire da una base affidabile, con un indirizzo che governi tu, rende molto più semplice mantenere ordine e controllo sulle tue informazioni.